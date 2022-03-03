بينيت يجرى اتصالًا هاتفيًا مع مدير وكالة الطاقة الذرية قبل سفره إلى إيران

أجرى نفتالي بينيت ‏رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ قليل، اتصالا هاتفيا مع رفاييل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي مع مدير وكالة الطاقة الذرية مستجدات المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وشدد بينيت على أن إسرائيل تتوقع من الوكالة بأن تعمل كهيئة رقابة مهنية ونزيهة، كما اتفق الاثنان على البقاء على اتصال مستمر بينهما.

وأكد موقف إسرائيل، وقلقها، من المحادثات النووية التي تجرى في فيينا، ومن الملفات التي لا تزال عالقة لدى الوكالة، والتي تتعلق بالبرنامج الإيراني لتطوير أسلحة نووية.

وجاءت مكالمة بينيت إلى جروسي قبل سفر الأخير المقرر إلى إيران.