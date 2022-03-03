يصيب 25% من الأمهات.. دراسة تكشف أعراض اكتئاب ما بعد الولادة

قد تعاني المرأة خلال فترة الحمل من أعراض الاكتئاب، ووفقًا لدراسات حديثة فقد تصاب المرأة باكتئاب ما بعد الوضع والذي يؤثر على ما يقرب من 20 إلى 25% من الأمهات.

ووفقًا لموقع "hindustan times"، أوضح الخبراء أن النساء تمر بتجارب بدنية وعقلية وعاطفية تغير حياتهن بوقت الولادة، حيث تشعر العديد من الأمهات الجدد بالعزلة المتزايدة وتركهن لتدبير أمور أنفسهن، وبالتالي يمكن أن يحدث اكتئاب ما بعد الولادة إما لأول مرة أثناء الحمل، أو لأول مرة بعد الولادة.

الأعراض والتشخيص المبكر

وأوضحت الدكتورة نيمي ماهاجان، طبيبة أمراض النساء، أن اكتئاب ما بعد الولادة هو شكل من أشكال الاكتئاب الذي يحدث بعد الولادة، حيث يمكنك التفريق بين اكتئاب ما بعد الولادة والاكتئاب الموسمي من خلال فهم شدة واستمرارية مشاعر الحزن.

وأشارت الدكتورة براثيما ريدي، المديرة والمستشارة الرئيسية في قسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى "سبارش" للنساء والأطفال، أن الاكتئاب شيء لا يحظى بقدر كبير من الاهتمام خلال فترة الحمل، حيث يميل الناس إلى الاعتقاد بأن اكتئاب ما بعد الولادة عبارة عن تغير بالهرمونات.

كشف الخبراء، أن معظم أعراض اكتئاب ما بعد الولادة تشبه أعراض الاكتئاب السريري مثل الشعور المستمر بالحزن، الغضب، اليأس، العجز، التعب المزمن، سرعة الانفعال، بالإضافة إلى التغيرات السلوكية الشائعة مثل مواجهة صعوبة النوم.

كما أن النوم كثيرًا، والإفراط في تناول الطعام أو المعاناة من فقدان الشهية، من الأعراض الشائعة لاكتئاب ما بعد الولادة، فضلًا عن القلق المفرط، والتفكير في إيذاء النفس أو الطفل.

نصائح للتحكم في اكتئاب ما بعد الولادة

وأكد الأطباء، إن الخطوة الأولى نحو إدارة اكتئاب ما بعد الولادة هي التشخيص، فإذا شعرت أنك عانيت باستمرار من هذه الأعراض مع اقتراب موعد الولادة، لذا يجب أن تفكر في زيارة طبيب النساء والتوليد أو أحد خبراء الصحة العقلية لفهم الأعراض بشكل أفضل.