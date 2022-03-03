الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأسقفية توفر ترجمة بلغة الإشارة لـ«أسبوع الصلاة من أجل الوحدة»

كنيسة
كنيسة

استعدت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية لانطلاق أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذي ينطلق اليوم الخميس، حيث وفرت خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية القديسين بالزمالك.

ويترأس الصلاة الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة في افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذي ينظمه مجلس كنائس مصر.

وذكرت الكنيسة الأسقفية أن تلك الخدمة تقدمها كلير غايس خادمة الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية التي تعتبر أول الكنائس في مصر المعنية بخدمة الصم  وضعاف السمع.
وفي نفس السياق، حضر ممثلون عن الطوائف المسيحية الخمس الأعضاء بالإضافة إلى عضوات لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر وهن: ماري يونان رئيسة اللجنة ونورا إدوارد و مارثا مرحبا وأرلت ميشيل

ودقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء  صلوات قداس أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذي ينظمه مجلس كنائس مصر سنويًا وتفتتحه الكنيسة الأسقفية هذا العام

وبدأت الصلوات، مساء اليوم الخميس، بموكب جمع رؤساء وممثلي الطوائف المسيحية الخمسة المشاركة  في الصلوات حيث تقدمه قساوسة الكنيسة الأسقفية

ويهدف أسبوع الصلاة لأجل الوحدة والذى يعقد مرة سنويًا إلى توحيد القلوب فى الصلاة معًا لأجل وحدة الكنيسة ولأجل خير مصر، إذ يوزع المجلس اجتماعات وقداسات الصلاة خلال الأسبوع على الطوائف الخمس الأعضاء.

يذكر أن الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عضو فعال بمجلس كنائس مصر ضمن خمسة كنائس هم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الأسقفية، الكنيسة الإنجيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس.

تستضيف كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية اليوم افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذى ينظمه مجلس كنائس مصر وبالاشتراك مع مجلس كنائس الشرق الأوسط تحت شعار "أنا هو نور العالم" وذلك في تمام السادسة والنصف مساءا حيث يستقبل دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ممثلي الطوائف المشاركة.

الكنيسة الاسقفية الانجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة ا للصم وضعاف السمع كاتدرائية جميع القديسين فتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الخدمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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