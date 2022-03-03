نقيب المحامين ووفد من النقابة العامة في زيارة إلى نادي القضاة

التقى رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، يرافقه عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، مساء الخميس، بالمستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة، والمستشارين أعضاء مجلس نادي القضاة بمقر النادي.

واصطحب رئيس نادي القضاة رجائي عطية في جولة داخل أروقة النادي، رافقه خلالها أعضاء نادي القضاة وأعضاء مجلس نقابة المحامين، شملت الجولة مكتبة النادي الذاخرة بالمؤلفات والموسوعات القانونية النادرة، إضافة إلى قاعات النادي.

في بداية اللقاء، عبر المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، عن مدى سعادته بزيارة نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة:« هذه الزيارة لها الأثر الطيب بين جناحي العدالة، مؤكدًا أن هذه الفترة يعيش جناحي العدالة أفضل مراحل التعاون المشترك بين الطرفين».

أشار المستشار محمد عبدالمحسن، إلى أن رجائي عطية يضرب به المثل بين القضاة، نظرًا لعلمه الغزير، وصاحب حجة قوية، بجانب ثقافته التي تستحق كل التقدير والثناء، على كل ما قدمه وسيقدمه للمحاماة والعدالة بصفة عامة، ومؤكدًا على الدور الإيجابي الذي يقوم به السيد نقيب المحامين في التعاون المشترك بين القضاة والمحامين.

من جانبه قال رجائي عطية إن اللقاء جاء ردًا للزيارة التي قام بها المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة برفقة عدد من القضاة، لتهنئته بانتخابه نقيبًا للمحامين، معبرًا عن سعادته بعلاقة الود الطيبة والمتبادلة بين القضاة والمحامين.

وذكر نقيب المحامين، أنه في 2011 كان القضاء مستهدفًا من قبل الإرهاب، وبرغم ذلك ظل القضاء شامخًا كعادته ولم يتأثر، منوهًا إلى أنه شارك في وقت سابق بعهد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة السابق، بعدد 60 صفحة من مجلة أعدت عن دور القضاء وما تعرض له في عهد الإرهاب.

وأشار رجائي إلى أنه دائمًا يطالب المحامين بضرورة الاطلاع والقراءة في مختلف المجالات، لأنه عندما يقف المحامي أمام القاضي يجب أن يكون ملم جيدًا بالقضية التي يترافع فيها، موضحًا أن الخصومة تقتضي وجود خصم ودفاع، لكي تتوازن الصورة أمام القاضي لكي يستطيع أن يحكم بالعدل، فوجود المحامي مهم جدا لتحقيق العدالة.