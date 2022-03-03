الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الدقيق تشهد ارتفاعًا فى السوق المحلية بنحو 1000 جنيه للطن

الدقيق
الدقيق

استقرت أسعار الدقيق والردة لدى تجار الجملة في السوق المحلي المصري، اليوم الخميس، بعد ارتفاع كبير شهدته الأسعار خلال الأيام الماضية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد شهدت أسعار الدقيق ارتفاعًا فى السوق المحلية بنحو 1000 جنيه للطن، تأثرًا بالارتفاع فى أسعار القمح عالميًا، وهو ما أثر  بالسلب على جميع المنتجات التي يدخل الدقيق في صناعتها مثل الخبز والمخبوزات والحلويات والمكرونة، والتي جاءت على النحو التالي:

فقد استقرت أسعار الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن 7,050 جنيهًا وثبتت أسعار  الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي المصري ليصل إلى 7,200 جنيه للطن.

سعر الردة في السوق المحلي المصري اليوم الخميس :

استقرت أسعار الردة المحلية عند التاجر، اليوم الخميس، إذ وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 5,150 جنيهًا.
 

أسعار الدقيق اليوم الخميس المستهلك


اختلفت أسعار الدقيق اليوم الخميس لدى المستهلك في السوق المحلي المصري، وفقًا للشركة المنتجة ومن حيث والنوع والجودة للمنتج النهائي وجاءت على النحو التالي:

استقر سعر كيلو الدقيق اليوم ليتراوح ما بين 11 و13 جنيهًا.

وكشف عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، عن صعود أسعار الدقيق، مسجلًا ارتفاع بقيمة 1000 جنيه للطن، متوقعا أن هذا الارتفاع سينعكس خلال الساعات القليلة القادمة على أسعار المكرونة بالزيادة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار القمح انعكس بالضرورة على أسعار الدقيق، حيث ارتفعت أسعار القمح بالسوق المحلية بنحو 1500 جنيه للطن منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، لتصل إلى 7600 جنيه للطن، في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمية.

استقرار أسعار الأرز بنوعيه بالسوق المحلي لدى التجار اليوم

وعن أسعار الذرة، لفت العطار إلى ارتفاع أسعار الذرة بنحو 200 جنيه للطن منذ الحرب الروسية الأوكرانية ، لتسجل 5500 جنيه للطن بدلا من 5300 جنيه للطن.

وتعد مصر المستورد الأكبر للقمح حول العالم، وتحصل على نحو 80% احتياجاتها من سوقين رئيسيين هما طرفا الأزمة الحالية «روسيا وأوكرانيا»، بواقع 50% من الأولى، و30% من الثانية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا نحو 46.5 مليار جنيه 2020، مقابل 60.7 مليار جنيه خلال 2019.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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