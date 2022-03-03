محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى سيمون أزرت بالمحافظة

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، الدكتورة ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والوفد المرافق، وذلك لمتابعة أعمال تطوير مبنى سيمون أزرت التراثي والذي يقع على ضفاف قناة السويس، وتحويله لمبنى تراثي يحتفظ بشكله التاريخي ومول تجاري حديث يليق بأهمية الموقع الذي يحتله، وذلك بحضور ممثلي شركة سيمون أزرت.

وأكد محافظ بورسعيد أن تطوير مول سيمون أزرت يأتي في أطارخطة النهوض بالقطاع السياحي بمدينة بورسعيد ، لافتا إلى أن إعادة الحياة للمول وتطويره والاستفادة منه يساهم في جذب الزائرين من خلال أساليب العرض الحديثة للبضائع ذات الجودة إلى جانب التعامل مع أطقم السفن التي ترسو في ميناء غرب بورسعيد كما كان الحال من قبل طوال تاريخ هذه المحلات الشهيرة وسيعود التطوير بفوائد إيجابية على أبناء بورسعيد المرتبطين وجدانيا وتاريخيا باسم محلات سيمون ارزت.

وناقش المحافظ مع الوفد كافة الجوانب المتعلقة بتطوير مبنى سيمون أزرت، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لإعادة الواجهة التاريخية والسياحية للمبنى.

يذكر أن المول واحدا من أكبر المتاجر في عصره، وأصبح نقطة جذب شهيرة على مستوى العالم. وكانت مساحته حوالي ألفي متر مربع، مع واجهة الشارع من أربعين مترا ويتألف من قاعة مستطيلة مع صالات العرض على طابقين ، ويسمح السقف الزجاجي بإضاءة عن طريق الضوء الطبيعي، كما أن المبنى مثال نموذجي من النمط المعماري الأوروبي الحديث على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وفي شأن آخر استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، وفدا من وزارة الثقافة وذلك لمناقشة رؤية تطوير متحف النصر بمدينة بورسعيد ، في اطار خطة التطوير التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات ، جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة و العميد نعمان علي رئيس حي الشرق ، والدكتورة سلوى حمدي مدير عام متاحف الفنون بوزارة الثقافة ، والدكتور طارق محمود مدير متحف محمد محمود خليل بالقاهرة ، والاستاذة حنان الصاوي مدير متحف النصر.

ورحب محافظ بورسعيد بالحضور، مؤكدا بأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتطوير المتاحف القومية ، لافتا إلى أن التطوير يهدف لإلقاء الضوء على تاريخ وحضارة بورسعيد عبر المراحل التاريخية المختلفة، وأن يعكس الواجهة الحضارية للمحافظة أمام زائريها.

واستمع محافظ بورسعيد من الوفد لشرحا حول رؤية وزارة الثقافة الخاصة بتطوير متحف النصر والسيناريوهات المقترحة بما يتماشى مع الخلفية الحضارية والتاريخية للمدينة الباسلة، مؤكدين أن وزيرة الثقافة وجهت بأهمية تطوير وتنميط المتاحف بما يليق مع تاريخ بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كافة الدعم والتعاون مع وزارة الثقافة لسرعة البدء في تطوير المتحف، موجها بوضع تصور تفصيلي لألية التطوير التي سيشهدها المتحف، ومن جانبهم وجه الوفد الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر، مشيدين بالطفرة التنموية والخدمية على أرض بورسعيد والتي يلمسها القاصي والداني عند زيارة المحافظة.