أهالي قرية قشا بمشتول يطالبون بتوفير مياه شرب نظيفة ومحافظة الشرقية تستجيب

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بفحص شكوى أهالي قشا بمركز ومدينة مشتول السوق والتي يتضررون فيها من انقطاع مياه الشرب منذ عدة أيام وعدم توفير السبل البديلة لهم مما يؤثر على سير الحياة اليومية للمواطنين.

ومن جانبه أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أنه فور تلقي الشكوى قام بتشكيل لجنة للفحص على الطبيعة والتي أقرت أن المنطقة محل الشكوى تتغذى من خط مياه قطر 12 بوصة من محطة مياه مشتول المرشحة والمياه بحالة جيدة ومستقرة ولا يوجد أي أعطال بالقرية.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد استقبل استغاثة من أهالي قرية قشا تفيد بانقطاع مياه الشرب وعدم وصول المياه لمنازلهم مطالبين المحافظ بالتدخل والإستجابة لإستغاثتهم وتوفير مياه شرب نظيفة لهم، ليكلف المحافظ رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالشرقية بإتخاذ اللازم وتوفير اللازم لهم.

أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، بضرورة التواصل الدائم والتفاعل المباشر مع المواطنين وحل مشكلاتهم والإستجابة لشكواهم التي ترد عبر منابر التواصل المختلفة وبذل المزيد من العمل والجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، قد أعلنت أنه تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة أبو كبير للمرور والتفتيش على المشتركين بعدد من القرى لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هروبًا من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الإستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات، وذلك إيمانًا بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.