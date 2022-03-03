رئيسة المفوضية الأوروبية: رومانيا أعطت للعالم مثالًا ساطعًا للتضامن الأوروبى

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن امتنانها لرومانيا التي احتضنت نحو 150 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا، مشددة على أن رومانيا أعطت للعالم مثالًا ساطعًا للتضامن الأوروبي.

وقالت أورسولا- في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بالعاصمة الرومانية بوخارست اليوم الخميس: "إن الاتحاد الأوروبي ككل يقف إلى جانب اللاجئين الفارين من هذه الحرب، الذين يمشون لساعات طويلة وسط الثلوج بصحبة أولادهم للوصول إلى مكان آمن".

وأضافت: "الاتحاد الأوروبي يعمل على التأكد من توفير الحماية السريعة والفعالة لهؤلاء اللاجئين، لذا عرضت المفوضية الأوروبية تفعيل آلية الحماية المؤقتة لتوفير وضع مأمون للنازحين الأوكرانيين، وليكون لهم حق الوصول إلى المدارس والرعاية الطبية والعمل، كما تقرر تخصيص 500 مليون يورو على الأقل من أجل توفير الدعم الإنساني اللازم للتعاطي مع تداعيات هذه الحرب".

وأشارت أورسولا، إلى أن الهدف من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا يتمثل في الحد من قدرة الكرملين على شن حرب على جيرانه، قائلة: "لذا تم فرض عقوبات كاسحة على نطاق غير مسبوق، وهذه العقوبات بدأت بالفعل تؤثر على الاقتصاد الروسي".

وأضافت: "وسنتخذ خطوات إضافية إذا تدهورت الأوضاع على الأرض، وفي الوقت ذاته نستعد لأي اجراءات انتقامية، لذا نعمل على تنويع مصادر الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة، وذلك لتحقيق الاستقلال من مصادر الطاقة الروسية".

من جانبه، أعرب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس- خلال المؤتمر الصحفي- عن تقديره واحترامه للجهود المنسقة من جانب المفوضية الأوروبية من أجل ضمان تحقيق الوحدة لأوكرانيا، وللدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التحالف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وكندا لقيامهم بتبني إجراءات منسقة قوية ضد روسيا وبيلاروسيا.

كما أعرب يوهانيس عن دعمه أوكرانيا على العديد من المستويات، قائلًا: "إننا جميعا نواجه ظروفا غير مسبوقة ناجمة عن هجوم عسكري غير قانوني وغير مبرر من جانب روسيا ضد أوكرانيا، والتي لا تهدد فقط أمن أوكرانيا بل أيضا أمن المنطقة الواقعة على المحيط الأطلسي".

وأشاد يوهانيس بشجاعة الشعب الأوكراني الذي يقاتل من أجل الحرية كما أنهم صامدون وسط إطلاق النار، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة تعزيز الدعم الإنساني في أوكرانيا.

وقال يوهانيس إن بلاده تعتزم تقديم المزيد من المساعدات للتعامل مع التدفق الهائل للاجئين الأوكرانيين بقدر الإمكان، بالإضافة إلى أنه سيتم تنسيق الجهود مع الدول الأخرى التابعة للاتحاد الأوروبي والشركاء والمنظمات الدولية.