قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات قنا، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهم بقتل زوجته ونجل عمه بقنا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط المتهم بقتل زوجته ونجل عمه في قرية كوم يعقوب بمركز أبوتشت، وعثرت على جثة ربة منزل مخنوقة وعامل بعد إصابته، بطلقٍ ناري بقرية كوم يعقوب في مركز أبوتشت شمالي قنا.

وتلقى تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع آية أحمد إبراهيم، 35 عامًا، وعثر عليها وبها خنق في الرقبة، وعاطف عبد الحفيظ عبد الجواد، 40 عامًا، مصابًا بطلقٍ ناري.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة، زوج المجني عليها، حيث خنق زوجته، وأطلق النيران على نجل عمه، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم تخلص من زوجته خنقًا وقتل ابن عمه بطلق ناري، واعترف بارتكابه الواقعة بدافع الشرف.

واعترف المتهم أنه شاهد فيديو مخل جمع المجني عليهما، ما دفعه للانتقام منهما فقرر خنق زوجته في المنزل، حتى فارقت الحياة، وأطلق النيران على نجل عمه، مما أسفر عن مصرعه.