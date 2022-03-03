الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا: 10 دول تؤيد منح أوكرانيا وضع المرشح للاتحاد الأوروبي

أوكرانيا
أوكرانيا

قال نائب وزير الخارجية البولندي مارسين بريداتش، في حوار مع إذاعة "RMF FM"، اليوم الخميس، أن أوكرانيا قد تصبح مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي غدا أو بعد غد هذه مسألة قرار سياسي، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية.

وأشار نائب وزير الخارجية البولندي، إلى أن ما لا يقل عن 10 دول من الاتحاد الأوروبي تؤيد منح أوكرانيا وضع المرشح لعضوية هذه المنظمة في أقرب وقت ممكن، ولكن ليس من بينها ألمانيا وفرنسا، مضيفا أنه سيتم العمل على إقناع باريس وبرلين.

يأتي هذا فيما  قال  الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في في تسجيل مصور نشر صباح اليوم الخميس، نحن شعب دمر مخططات العدو خلال أسبوع، لن يحصلوا على سلام ولا طعام هنا لن يكون لديهم هنا لحظة هدوء واحدة، هؤلاء ليسوا محاربي قوة عظمى هؤلاء أطفال لا يستطيعون التمييز يتم استغلالهم.

وأضاف الرئيس الأوكراني، "إذا ذهبوا (القوات الروسية) إلى مكان ما، فسيكون هذا بشكل مؤقت فقط. وسوف نطردهم، القتال يؤثر سلبا على معنويات الجنود الروس، الذين يقتحمون متاجر البقالة ويحاولون العثور على شيء يأكلونه".

وتابع "زيلينسكي" في التسجيل المصور، إن عدد القتلى الروس وصل إلى نحو 9 آلاف، واختتم أوكرانيا لا ترغب في أن تغطى شوارعها بجثث الجنود. اذهبوا إلى دياركم.

نائب وزير الخارجية البولندي نائب وزير الخارجية البولندي مارسين بيشداتش الاتحاد الأوروبي ​أوكرانيا روسيا

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