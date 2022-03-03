مجلة أسترالية: المتحف المصرى الكبير أحد المراكز التاريخية الرائدة فى العالم

سلطت مجلة bdcnetwork الأسترالية الضوء على المتحف المصري الكبير، حيث أوشكت أعمال الانتهاء على وضع اللسمات الأخيرة، معتبرة أن المتحف سيكون أحد المراكز العلمية والتاريخية والأثرية الرائدة في العالم.

وقالت المجلة: أوشكت أعمال الإنشاء على الانتهاء في المتحف المصري الكبير الذي تبلغ تكلفته مليار دولار في القاهرة، ومن المقرر افتتاحه في أواخر عام 2022، وسيكون المتحف أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.

وتابعت: ُيعد المتحف المصري الكبير (GEM)، بميزانية تقدر بمليار دولار، وهو أيضًا أكبر متحف في مصر، وأكبر متحف فرعوني في العالم، وأحد المراكز العلمية والتاريخية والأثرية الرائدة في العالم.

وأضافت: تم تصميم المتحف من قبل المهندسين المعماريين الأيرلنديين Henghan Peng، ويقع على حافة هضبة الجيزة، بين الأهرامات والقاهرة، يتحرك الزوار عبر ساحة أمامية ضخمة قبل الصعود إلى مستوى الهضبة، حيث توجد صالات العرض. هناك، يمكن لزوار الهيكل الزجاجي والخرساني المستقبلي رؤية الأهرامات القديمة على بعد كيلومترين.

وأضافت: تمتلك وزارة السياحة والآثار، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، المبنى الذي تبلغ مساحته 168 ألف متر مربع يضم 24000 متر مربع من مساحة المعرض الدائمة التي تغطي 3500 عام من التاريخ المصري القديم.

ويضم المتحف 100000 قطعة أثرية، حوالي 20000 منها معروضة لأول مرة، كما تشمل الأشياء الثمينة تمثالًا طوله 30 قدمًا وعمره 3200 عام لرمسيس الأكبر، وزورق شمسي طوله 140 قدمًا تم العثور عليه مدفونًا بجانب الهرم الأكبر، ومجموعة توت عنخ آمون. يتضمن المشروع أيضًا متحفًا للأطفال وحدائق واسعة. إجمالاً ، سوف يستوعب GEM 4.8 مليون زائر سنويًا.

فناء المدخل

وتكشفت أعمال البناء على ثلاث مراحل. الأول يتعلق بتطهير الموقع ؛ والثاني: إنشاء محطة إطفاء ، ومركز إمداد للطاقة، ومركز صيانة. وشهدت المرحلة النهائية تشييد المبنى الرئيسي بالإضافة إلى تنسيق الحدائق.

واختتمت: اكتمل البناء الآن بنسبة 99٪ ، وتمثل نسبة 1٪ المتبقية اللمسات النهائية واللوجستيات للافتتاح الرسمي ، المخطط له في نوفمبر 2022. وسوف يمثل نهاية رحلة طويلة للمشروع ، الذي بدأ في أوائل التسعينيات .