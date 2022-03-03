الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المؤبد لصاحب مكتب تأجير سيارات لإتجاره بالحشيش فى الإسكندرية

الحشيش
الحشيش

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان، رئيس المحكمة، بمعاقبة صاحب مكتب تأجير سيارات بالسجن المؤبد، بعد اتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار نشأت محمد حسن، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب، والمستشار ياسر إبراهيم هندي، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب.

ترجع أحداث القضية رقم 20116 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة محربك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض علي المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات قيام المتهم ب.م.م، صاحب مكتب تأجير سيارات بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجها فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته حقيبتين.

وبتفتيش الحقيبة الأولى عثر بداخلها على 173 طربة لمخدر الحشيش، وبتفتيش الثانية عثر بداخلها على مبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة قررت أحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.

مخدرات عمل محمول رامي ضبط قسم شرطة حكم محمد شرطة

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التنمية بأثر رجعى

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