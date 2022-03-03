الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد إعلان تكريمه بمهرجان فاتن حمامة.. من هو الموزع السينمائى أنطوان زند؟

الموزع السينمائي
الموزع السينمائي المصري أنطوان زند

يكرم مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي في دورته المقامة بباريس الموزع السينمائي المصري أنطوان زند، والذي يعد أهم وأقدم موزع سينمائي بالشرق الأوسط، حيث قام بتوزيع معظم الأفلام الأمريكية.

ويعرض المهرجان حصريا لجمهور المهرجان ولأول مرة عالميا، فيلما وثائقيا عن حياته ومسيرته المهنية كموزع، كما يتناول الفيلم تاريخ التوزيع السينمائي بمصر في آخر ٥٠ عاما، الفيلم إنتاج ماجي أنور، هشام سليم، ماجيكا هاوس.

معلومات عن الموزع السينمائي المصري أنطوان زند

أنطوان زند موزع سينمائى تخصص لأكثر من خمسين عاما فى توزيع الأفلام الأمريكية بمصر وهى المسيرة المهنية الطويلة التى شكلت مصدر إلهام لجميع صناع السينما المتابعين لها ولاسيما فى فترات صعودها أو انكماشها، حيث علق زند على مسيرته قائلا: “أعمل بالسينما منذ أكثر من 55 عاما والتوزيع هى مهنة لا يعمل بها إلا من يعشقها وأعتقد أننى زرت كل المدن المصرية والأقاليم خلال رحلاتى كموزع كان على أن أصعد السلم بالتدريج وأن أبنى خبرات فى جميع جوانب التوزيع”. 

وقررت إدارة مهرجان فاتن حمامة السينمائي برئاسة المنتجة ماجي أنور، أن تقام الدورة التاسعة من المهرجان بباريس في شهر مايو المقبل بالتزامن مع عيد ميلاد فاتن حمامة.

وسيتم عرض أفلام المسابقة و أفلام البانوراما بإحدي سينمات باريس، كما قررت إدارة المهرجان ان يكون العرض في باريس مختلفا عن لندن، حيث ستقام لأول مر احتفالية باسم " الإله حتحور".

احتفالية  الإله حتحور وهو إله فرعوني يرمز إلى الحب و الموسيقى : يتم تقديمها من ضمن فعاليات المهرجان بفرنسا لتكريم الرموز الغنائية الاستعراضية المهمة خاصة بالعالم العربي ويقدم الأداء الغنائي و الموسيقي احد الفنانين الشباب للتعريف بالتراث الموسيقي خاصة المصري والعربي للتأكيد على أن الإبداع الفني مازال مستمرا وأن الماضي يسلم الحاضر. 

يذكر أن مهرجان فاتن حمامة السينمائي انطلقت أولى دوراته عام 2015 تحت اسم مهرجان المنصورة للأفلام القصيرة قبل أن يتحول اسمه إلى "فاتن حمامة السينمائي" تخليدًا لذكرى الفنانة الراحلة، وتأكيدا على مكانتها وتاريخها المرموق.

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