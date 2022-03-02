الأربعاء 02 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تدعو لحل الأزمة الروسية الأوكرانية بالحوار.. وتحذر من آثار العقوبات على المدنيين

الأزمة الروسية الأوكرانية
الأزمة الروسية الأوكرانية
  • مصر: يجب بحث جذور ومسببات الأزمة الروسية الأوكرانية
  • العقوبات الاقتصادية فاقمت معاناة المدنيين طوال العقود الماضية
  • نرفض المعاملات التمييزية فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بيانا شارحا لتصويت مصر في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي جاء على خلفية إدانة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية كبيرة، هجوم موسكو على كييف.

وقالت “الخارجية” إن “البحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال دبلوماسية نشطة يجب أن يظل نصب أعيننا جميعا، والهدف الأساسي للمجتمع الدولي بأسره، في التعامل مع الأزمة الراهنة”. مشددة على أنه “يتعين إتاحة الحيز السياسي الكفيل بتحقيق ذلك  الهدف الأساسي”.

وأكدت الوزارة أنه “لا ينبغي أن يتم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار".

وأكدت مصر رفضها منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف من منطلق التجارب السابقة والتي كان لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة، وما أفضت اليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية.

كما دعت مصر، كل الأطراف، إلى الاضطلاع بالمسئولية الواجبة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية  لكل محتاج دون أي تمييز مع كفالة مرور المقيمين الأجانب بانسيابية عبر الحدود، مشيرة إلى ورود بعض التقارير عن معاملات تمييزية.

وجددت مصر مصر التحذير من مغبة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة على الاقتصاد العالمي برمته والذي ما زال يعاني من تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الاضطراب المتزايد في سلاسل الإمداد وحركة الطيران الدولي أبلغ دليل على ذلك.

وأكدت، في ختام بيانها، على أن فعالية ومصداقية آليات العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات والأزمات المتلاحقة تعتمد على تناول كافة الأزمات الدولية وفقا لمعايير واحدة وثابتة، متسقة مع مبادئ الميثاق ومقاصده دون أن تمر عقود تم خلالها تكريس الأمر الواقع والمعاناة الإنسانية. 

مصر الخارجية روسيا الامم المتحدة إدانة روسيا عقوبات اقتصادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

وفاة المتهم الثانى بـ«مذبحة المرج» بعد إحالته للمفتى

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا بإدانة الهجوم الروسى على أوكرانيا

أسباب توقيع محمد أبوجبل للنصر السعودى

«اللهم بلغنا رمضان».. الإفتاء تعلن الجمعة غرة شهر شعبان

أول شعبان 2022.. اليوم إعلان مدى تحقق رؤية هلال شهر شعبان من عدمه بعد أذان المغرب

محمد رياض: البطولات الجماعية تستهوينى والدراما شهدت تطورًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة (حوار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص..

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

عبد الرحيم طايع

عبقرية يسري نصر الله

صور

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت: يجب وقف إراقة الدماء فى أوكرانيا.. ونتابع المفاوضات النووية بقلق

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا من الضفة الغربية

المستشار الألمانى يبدأ زيارته الأولى إلى إسرائيل