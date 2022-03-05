«الدستور» ترصد إنجازات «حياة كريمة» في إعادة تأهيل طرق القرى

خطوات فعالة اتخذتها الحكومة المصرية لتفعيل مبادرة “حياة كريمة” في القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظات المختلفة، ورفع كفاءة البنية التحتية لها، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لتلك القرى التي عانت على مدار عشرات السنوات نتيجة لانعدام تواجد هذه الخدمات.

وكان ملف الطرق داخل القرى المصرية من أبرز المشكلات التي تواجه الأهالي طوال السنوات الماضية، لذا تواصلت "الدستور" مع المسئولين عن هذا الملف لتوضيح الآليات التي يتبعونها في عملية التطوير.



مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة: الاستثمار في 350 مشروع طرق



أكد الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، أن مبادرة “حياة كريمة” لم تترك قطاعًا إلا وقد عملت على تطويره وذلك من أجل تحقيق الحياة الكريمة بالفعل لآهالي القرى الأكثر احتياجًا والذين عانوا سنوات طوال من العشوائية في كل شئ.



ولفت إلى أن العمل في عدة مشروعات فى مجال الطرق لتطويرها، بل وإعادة إنشائها كان ضمن أولويات المبادرة، موضحًا أن المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" شملت تطوير طرق العديد من القرى، وتم استكمالها في المرحلة الثانية.



وأشار إلى أنه على سبيل المثال في محافظة البحيرة شمل التطوير الذي تمت من خلال المبادرة، في نطاق المحافظة 6 قرى وذلك بمركز ومدينة أبوالمطامير، بالإضافة لقرية على مبارك بوادي النطرون وقرية الخرطوم بمركز بدر.



وأوضح أنه تم الإنجاز شبة الكامل لـ 94 مشروعًا في قطاع الطرق بالأضافة إلى غيره من قطاعات عدة أخرى، مشيرًا إلى أن تطوير هذه القطاعات يتم بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها 348.3 مليون جنيه.



أما في محافظة مطروح، فأكد جادالكريم أنه تم تنفيذ مشروعات تمهيد ورصف الطرق ومداخل القرى تزيد عن 12 كم بتكلفة 14 مليون جنيه، وذلك بعدة قرى من بينها قرى بهى الدين، وسيدى شبيب، وذلك بالتعاون مع مديرية الطرق بمطروح مشيرًا إلى أن هذه الطرق تستهدف ربط عدد من التجمعات ببعضها، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات داخل هذه القرى.



أما عن حجم الاستثمارات في مشروعات تطوير الطرق بالمبادرة بشكل عام، لفت مدير الوحدة إلى أنها بلغت 350 مشروعًا طرق بأطوال حوالي 550 كيلو متر، وإنشاء ورفع كفاءة 32 كوبري.



وأوضح أنه في إطار مبادرة “حياة كريمة” استطاعت المحافظات تنفيذ 188 كيلو من شبكات الطرق المستهدفة إلى الآن، موضحًا أن ذلك يتم تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والتربية والتعليم، الشباب والرياضة والزراعة والري.



قاسم: إشراك مقاولين محليين في مشاريع الطرق لتوفير فرص عمل



المهندس خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، قال إن وزارة التنمية المحلية عملت على تنفيذ قطاعي الطرق والنقل والإنارة العامة باستثمارات إجمالية حوالي 1.9 مليار جنيه من خلال المبادرة.



ونوه بأن الاهتمام بإصلاح الطرق وكذا الإنارة العامة في القرى الريفية هو أحد المتطلبات الرئيسية التي كانت تحتاجها هذه القرى لما وصلت شبكات الطرق فيها من حالات شديدة التدهور والتهالك.



وذكر أنه لا يمكن تعزيز شعور المواطنين الريفيين في التجمعات المستهدفة بأنهم جزء من الاهتمام الأولي في هذه المبادرة دون الاهتمام بالطرق المحلية وخدمات الإنارة العامة الداخلية، مشيرًا إلى أن تلك الخدمات تسهم في ربط مواطني التجمعات المستهدفة بمحاور التنمية وشبكات الطرق الكبرى كما تضمن استفادتهم من وفرة قدرات شبكات الكهرباء القومي.



وبين أن الاستثمار في الطرق المحلية وخدمات الإنارة العامة يضمن استفادة المواطنين من الاستثمارات الأخرى التي يتم ضخها في إطار المبادرة حياة كريمة، مثل استثمارات قطاعات الصحة والتعليم والشباب ومياه الشرب والصرف الصحي.

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وانتهى إلى أنه من خلال هذه المشروعات الخاصة بالنتية التحتية يتم إشراك المقاولين المحليين في إنجازها، ما يسهم فيخلق المزيد من فرص العمل، وهو ما يعود على المواطنين بالنفع كذلك في جميع خطوات تلك المبادرة.