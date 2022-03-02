الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«العليا لانتخابات المهندسين» تعلن تشكيل مجلس النقابة الفرعية بالشرقية

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، اليوم الأربعاء، نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لانتخابات التجديد النصفي التي لأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمحافظة الشرقية والتي أجريت يوم الجمعة الموافق 25 فبراير الماضي.

وجاء تشكيل مجلس نقابة المهندسين بالشرقية كالتالي:
ثناء عبد الحميد حسين
سعيد عبد الفتاح عبد النبي
مدحت عبد المحسن أحمد
أماني عبد الصمد عبد الرؤوف
أحمد محمد مرسي حسن
مجدي عبد الستار نزهة
جمال عبد الغفار عبد العزيز

وكانت اللجنة المشرفة أعلنت فوز تامر سامي جعفر  بمنصب رئيس النقابة الفرعية، وذلك بـ1220 صوتاً.

وأعلن مهندس هانى محمد محمود رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة أسماء الفائزين في انتخابات المرحلة الأولى، بعدما تسلم من اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة برئاسة المستشار عزت أبو زيد سلام – رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين يوم الجمعة المقبل، لاختيار نقيب عام المهندسين والأعضاء المكملين بهيئة المكتب وعددهم 11 عضوًا، كما يتم الإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية الذين بينهم إعادة بنفس اليوم، أما المرحلة الثالثة والأخيرة تتم يوم الجمعة 11 مارس ومخصصة للإعادة على منصب النقيب العام.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 نتائج المرحلة الأولى التي جرت الجمعة الماضي وذلك على مستوى رؤساء النقابات الفرعية بمحافظات الجمهورية، وكذلك أعضاء مجالسها وأعضاء مجالس الشُعَب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، للدكتور هاني محمود، رئيس اللجنة ووزير الاتصالات الأسبق، والمستشار محمد عبد الكريم نيابة عن المستشار عزت أبوزيد سلام، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء اللجنة المشرفة.

مؤتمر صحفي المرشحين اللجنة العليا وزير الاتصالات نقابة المهندسين انتخابات نقابة المهندسين انتخابات المهندسين

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وائل لطفي

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