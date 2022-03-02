الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سامح سليم ينضم لعضوية لجنة تحكيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مهرجان الأقصر
مهرجان الأقصر

انضم مدير التصوير سامح سليم لعضوية لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي الطويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بدورته الحادية عشرة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل الموافق 4 مارس بقاعة المؤتمرات بمحافظ الأقصر.

جاء انضمام مدير التصوير سامح سليم بعد اعتذار المخرج يسري نصر الله بسبب انشغاله بتصوير أحد الأعمال السينمائية، وبذلك ستتكون لجنة التحكيم في هذه المسابقة من كل من : المخرج موسى توريه من السنغال، والمخرجة أبولين تراوري من بروكينا فاسو، والناقد كمال بن وناس من تونس، والنجم العالمي جيمي جان لوي من هاييتي.


ويشارك في تلك المسابقة 10 أفلام تتنافس علي جوائز الدورة الـ11 هي: الفيلم المصري "2 ميدان طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على، وفيلم "حبيبة"، للمخرج حسن بن جالون من المغرب، وفيلم "زوجة حفار القبور" إخراج خضار أحمد من الصومال، وفيلم "الاتفاق" إخراج ليا مالي وفرانك تييري من الكاميرون، وفيلم "أرجو" إخراج عمر بالقاسم من الجزائر، وفيلم "مسعود" إخراج ايمانويل روتوبام من بوركينا فاسو، وفيلم "ابتعد" إخراج ستانلى اوكيهواري من نيجيريا، وفيلم "ماريا كريستو" إخراج بول اس ويلو من زامبيا، وفيلم "توالت افريقيا العام" إخراج كوفي اوفوسو يبوا من غانا .

مدير التصوير سامح سليم 

تخرج من معهد السينما عام 1984، وعمل مساعد مصور مع مدير التصوير سعيد الشيمي، وذلك في عالم التصوير تحت الماء ، ثم قام بتصوير أكثر من 50  عملاً بين السينما والتلفزيون مثل فيلم (عسل أسود، وفيلم الديلر، وفيلم ساعة ونص) ، وحصل على جوائز متعددة عن تصوير أفلام (تيتو، وعمارة يعقوبيان) وشارك كعضو لجنة تحكيم في عدة مهرجانات ، كما نال مؤخرا من المركز الكاثوليكي للسينما جائزة الإبداع الفني.

كما انضم للجنة تحكيم مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل الفنان الأوغندي موريس موجيشا، بديلا لفيبي كيورا في مسابقة الفيلم  التسجيلي الطويل ، وموريس موجيشا هو ممثل ومخرج ومصور سينمائي مواليد  عام 1978 في ،وأنتج موجيشا وأخرج أفلام مثل الخوف يعلم اسمي (2019) وأكثر من 50 إعلانًا تلفزيونيًا، كما عمل أيضًا مع منظمات كبرى بها مثل البنك الدولي الذي أنتج له فيلمًا وثائقيًا.

"الأقصر للسينما الأفريقية" سيقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائي والبنك الأهلي المصري وشركو أوراسكم .

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