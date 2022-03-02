الأربعاء 02 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: السيسي يعالج أخطاء تراكمت سنوات طويلة بمشروعات قومية

النائب مصطفى الكحيلي
النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ

ثمن النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وأمين قطاع الأعمال بأسيوط، حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء، أثناء افتتاحه عددا من مشروعات الإسكان والنقل.

وقال الكحيلي، في بيان له، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي صريح وكاشف، مشيدا بإلمام الرئيس بكل قضايا المجتمع والأسر المصرية، وحديثه الواقعي في مختلف مناحي الحياة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المشروعات القومية التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي إعجاز حقيقي على أرض الواقع، لا سيما مشروعات الطرق والنقل.

وقال النائب مصطفى الكحيلى إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يغير وجه الحياة فى مصر بمشروعات قومية كبرى في كل محافظات مصر، وهو ما حقق نقلة نوعية فى تحسين حياة المصريين فى مختلف الملفات خصوصاً السكنية والمرافق لتوفير حياة كريمة للجميع.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والمواصلات بمجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسى، يعالج أخطاء وتراكمات موروثة منذ عقود طويلة وهو ما يصب في مصلحة المواطن.

وأضاف أن المشروعات القومية تعزز مسيرة التنمية والنهوض بمصر، منوها أن ملف النقل في مصر شهد طفرة غير مسبوقة من خلال النقل الذكي وقطاع السكة الحديد والقطارات السريعة فضلا عن عشرات المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل وشبكة الطرق، وهو ما ساهم في حل العديد من المشكلات.

وتابع أن الدولة تعمل على زيادة الرقعة العمرانية في أكثر من 25 مدينة جديدة، وتقدم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما ساهم في حل مشكلة الإسكان.

واختتم الكحيلي بيانه، أن الدولة نفذت مشروعات قومية ضخمة لم تشهدها من قبل في الإسكان والنقل والصحة والتعليم وغيرها من مختلف القطاعات، وبدعم كامل من كل الأجهزة التي لم تضع أمام أعينها إلا مصلحة المواطن.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السكة الحديد مستقبل وطن مشروعات قومية مجلس الشيوخ المشروعات القومية حياة كريمه الطرق والنقل مشروعات الإسكان النهوض النائب مصطفى الكحيلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

تطوير لم يتخيه أحد.. نص كلمة «السيسي» خلال افتتاح مشروعات قومية بالجيزة

السيسي: نحتاج إلى القيام ببعض الإزالات لتحرير الحركة المرورية بالمناطق المزدحمة

الرئيس السيسي: «أخذنا أراضي كثيرة من القوات المسلحة دون تعويض»

محملة بـ 67 ألف طن قمح.. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة قادمة من أوكرانيا

وزارة التضامن تعلن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة

الرئيس السيسى: محافظة القاهرة أصبحت عبارة عن كتلة عمرانية صماء مكدسة بالسكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

عبقرية يسري نصر الله

جلال حمام

لماذا؟.. وماذا؟

مدحت بشاى

في مئوية تصريح 28 فبراير

د. القس صفوت البياضى

الملياردير.. ورحلة لصعود الي القمر

حسين دعسة

كلهم ذلك الاستبدادي الكليبتوقراطي!

سمر فرج فودة

لا للتنوير المزيف

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنون الشهرة

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا من الضفة الغربية

المستشار الألمانى يبدأ زيارته الأولى إلى إسرائيل

الصحة الإسرائيلية تسجل 4778 إصابة بفيروس كورونا