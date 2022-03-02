علاء عابد: الرئيس السيسي أعاد رسم خريطة مصر الاستثمارية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن السيسي أعاد رسم خريطة مصر الاستثمارية من خلال المشروعات القومية وبشبكة طرق عالمية، والتي تعكس رؤية مصر 2030 وتمثل خطوة هامه فى ترسيم الملامح الرئيسية للجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، معلقا على المشروعات القومية الجديدة التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمدينة السادس من أكتوبر في مجالات الرياضة والطرق والإسكان، أن ملف النقل في مصر شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بالنقل الذكي وقطاع السكة الحديد والقطارات السريعة التي يتم إنشاؤها حاليا كونها أحد أهم شرايين التنمية في مصر وأيضا المحاور والكباري التى سهلت وخففت من الأزمة المرورة وجعلت لدينا سيوله في حركة التنقل.

وتابع أن هناك عشرات المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل وشبكة الطرق، ساهمت جميعها في حل العديد من المشكلات التاريخية التي كانت تواجه هذا القطاع منذ عقود، وتساهم في عملية التنمية الشاملة لمصر.

وأكد عابد على أهمية العائد الاقتصادي من مشروعات النقل وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الذي يعد أحد أكثر عناصر جذب الاستثمار والذي يتم الإستثمار فيه بمعدل ضخم، وهذا يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي.

حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، افتتاح مشروعات قومية جديدة في مجالات الرياضة والطرق والإسكان، وذلك في نطاق محافظة الجيزة.

وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح مشروعات قومية جديدة فى مجال الطرق حيث شهد الرئيس السيسى، عبر الفيديو كونفرانس، افتتاح الطريق الدائري الاوسطي - طريق ترسا - تطوير طريق الجيزة / الفيوم - تطوير محور المريوطية - محور المنصورية.