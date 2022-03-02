«الطاقة العالمي» يناقش آثار الغزو الروسي لأوكرانيا على الأسواق

يعقد مركز سياسة الطاقة العالمي Global Energy Policy Center ندوة إفتراضية بعنوان" آثار الغزو الروسي لأوكرانيا على أسواق الطاقة العالمية وسياسة المناخ"، والقرار الأوروبي المحتمل لمنع القارة عن الغاز الطبيعي الروسي، وذلك بداية من مساء اليوم الأربعاء 2 مارس وحتي مساء الخميس 3 مارس 2022.

وأوضح مركز سياسة الطاقة العالمي Global Energy Policy Center أن الرد الدولي على الغزو الروسي لأوكرانيا، رغم أنه لا يزال في حالة تغير مستمر، سيؤدي إلى درجة عالية من العزلة الاقتصادية والمالية لروسيا. مع ارتفاع معدلات التضخم، وسلاسل التوريد المحدودة، وأسعار الطاقة العالمية، قد تكون العواقب الاقتصادية المتزايدة كبيرة.

وأشار مركز سياسة الطاقة العالمي Global Energy Policy Center إلي أن من المقرر أن يتم استضافة هذه الندوة عبر الإنترنت عبر Zoom.

وبدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، وبعد خطابٍ أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية بهدف «تجريد أوكرانيا من السلاح وإزالة أثر النازية منها»، بدأ القصف على مواقع في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك مناطق في العاصمة كييف، الأمر الذي أثر بشكل كبير على اسعار الطاقة العالمية وتسبب في قلق في القارة الأوروبية على مستقبل إمدادات الغاز الطبيعي.