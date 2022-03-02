فحص 714 ألف طالب ضمن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة .

وأشار محافظ البحيرة إلى استئناف العمل بالمبادرة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وستستمر في العمل حتى نهاية العام الدراسي ، لافتاً أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر بلغ ٧١٤ ألفا و٦٧٦ طالب وطالبة، حيث تم فحص ٥٢٢٧٣١ من طلاب القطاع الريفي ، بينما تم فحص ١٩١٩٤٥ من طلاب الحضر.

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المبادرة تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية والتي تستهدف فحص طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة من خلال ١٣٠ فريق طبي متخصص ، حيث يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الأنيميا من عدمها ومرض التقزم (قصر القامة) و يتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل و مقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضاً سمنة الأطفال و يتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن و طول الطفل وقياس كتلة الجسم و مقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وفى حال اكتشاف الاصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه و سيتم متابعة الأطفال أثناء وبعد الحملة و حتى يتم شفاء الطفل تماما.

يأتى ذلك في إطار متابعة تنفيذ مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية بنطاق المحافظة.