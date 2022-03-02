محافظ بورسعيد يعلن تأجيل أقساط مزارعي سهل الطينة لعام 2024

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال لقاءه مزارعي منطقة سهل الطينة جنوب المحافظة، استجابة لوزير الزراعة السيد القصير لمطلب مزارعي شرق بورسعيد بتأجيل الأقساط إلى 2024.

وأكد محافظ بورسعيد للمزارعين أن الدولة المصرية تدعمهم بكل ما تملك، وذلك من أجل تعمير المنطقة وزيادة الإنتاجية، بعد أن تخلصت الدولة من كافة المغتصبين للأراضي، وقامت بتسليمها للفلاحين، مطالبًا بالتوسع في زراعة الأراضي لوجود 35 الف فدان غير منزرعة، معلقًا: لو مش أرضك أزرعها وخد محصولها.

وشهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، حصاد محصول بنجر السكر بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، بحضور اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد والدكتور حسني عطية، مدير مديرية الزراعة ببورسعيد.

وأشار المحافظ إلى أن معظم المنطقة كانت منذ سنوات مزارع سمكية وجرى تحويلها لاستزراع نباتي، مؤكدًا على أنه جرى توفير كافة الدعم لمديرية الزراعة لتحقيق أعلى نسبة من المحصول الزراعي للبنجر هذا العام، والعمل على تذليل أي عقبات خاصة باحتياجات زراعة البنجر فى شرق وغرب وجنوب المحافظة.

وتبلغ المساحة المنزرعة بمحصول بنجر السكر في بورسعيد 35 ألف فدان، منهم 5000 فدان بمنطقة سهل الطينة و30 ألف جنوب بورسعيد، ومتوسط إنتاجية الفدان 16 ألف طن، حيث جرى تحويل أكثر من 25 ألف فدان من الاستزراع السمكي إلى الاستزراع النباتي رغم الصعوبات التي تواجه المزارعين بالمنطقة.

وكان قد أجري اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، جولة بمنطقة سهل الطينة جنوب المحافظة بشركة الأمل، وذلك ليشهد بدء حصاد موسم بنجر السكر.

وخلال جولته عقد اللواء عادل الغضبان لقاءًا مع الفلاحين والمزارعين أكد خلاله علي دعم الدولة المصرية لهم، وذلك من أجل تنمية المنطقة، ودعم القطاعي الزراعي، وزيادة الإنتاجية.