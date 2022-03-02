الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة: اليوم.. قبول طلبات راغبي العمل بمجال الفندقة بالبحر الأحمر

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء قبول طلبات الراغبين في العمل في مجال الفندقة بالبحر الأحمر من اليوم وحتى 15 مارس الجاري علي 95 فرصة عمل في عدد من المنشآت السياحية  في مجال الفندقة، برواتب تتراوح بين 2400 جنيه إلى 3500 جنيه، للمؤهلات المتوسطة، خبرة وبدون.

وأشار الوزير  إلى  أن هذه الفرص تأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وقال سعيد عبد الراضي مدير المديرية، إن الوظائف المطلوبة هي: مضيف، عامل مغسلة، ومساعد مضيف، وفني نقاش، طباخ أول، وطباخ ثان، وعامل مناطق عامة، وعامل تجهيز وتحضير، ومشرف وردية بكافتيريا، وفرد أمن، مشرف غرف، وعامل مخازن، ومضيف بار، وكهربائي، وعامل نظافة أماكن عامة، وعامل كافتيريا، ومنقذ، وعامل زراعي، وعامل سكن، وموظف استقبال، وفني تبريد وتكييف، وفني معدات.

وأوضح مدير المديرية، أنه على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التوجه إلى مكتب العمل شارع 47  بمدينة مرسى علم البحر الأحمر.

وزير القوى العاملة محمد سعفان فرصة عمل القطاع الخاص سوق العمل مجال الفندقة

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