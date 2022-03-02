الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الري: مصر تستعد لمؤتمر (COP27) و٣١.٤٠ مليون دولار لمواجهة التغيرات المناخية

إجتماع وزير الرى
إجتماع وزير الرى مع ممثل الأمم المتحدة

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ عدة مشروعات من خلال التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يتم من خلاله تنفيذ “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”، والذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، مع  أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بمصر، لمناقشة موقف الأنشطة الجارية والمستقبلية للمشروعات الممولة من “صندوق المناخ الأخضر” في مصر، وذلك بحضور  الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، و الدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، و الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم ومدير قسم البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.

كما هنأ الدكتور عبد العاطى ،  إليساندرو بمناسبة توليه منصب الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بمصر .

وأوضح الدكتور عبد العاطى الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لإستضافة مؤتمر المناخ لعام ٢٠٢٢ (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر، مشيراً إلى أنه تم إطلاق  عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمى” على أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده فى شهر أكتوبر القادم إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ، ومؤكداً على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي وخاصة في الدول الإفريقية.

الجدير بالذكر أن مصر ومن خلال عدة وزارات وهيئات حكومية تستعد لانعقاد مؤتمر المناخ المقبل COP27 
لمواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية على مصر والعالم.

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