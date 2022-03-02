الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قرار مرتقب بتحمل الدولة تكلفة إقامة السائحين العالقين لحين العودة إلى وطنهم

السائحين
السائحين

كشف سامح عبد المنعم، الخبير الفندقى وعضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، أنه سيتم صدور قرار خلال ساعات بتحمل الدولة تكلفة إقامة السائحين الأوكران المتواجدين في فنادق البحر الأحمر وشرم الشيخ، والذين أحالتهم الظروف السياسية الجارية بين روسيا وأوكرانيا عن العودة إلى وطنهم نظرا إلى غلق المجال الجوى الأوكراني.

وأضاف عبد المنعم، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم حساب الفنادق بـ٢٠ دولار للفرد في الأربعة نجوم بخدمة  “سوفت أول أنكلوسف”، و١٥ دولار للفرد بالفنادق للثلاثة نجوم بخدمة سوفت أول انكلوسف، لافتا إلى أنه سيتم إلغاء كل حجوزات الأوكران بفنادق الـ ٥ نجوم وسيتم نقلهم إلى فنادق ثلاثة أو أربع نجوم، وفى حالة رغبة السائح في البقاء بفنادق الـ٥ نجوم سيتحمل هو تكلفة الإقامة بالفندق.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار مع بداية الأزمة الأوكرانية الروسية وتداعياتها على حركة الطيران قد أكدت   على استمرار إقامة السائحين العالقين بالفنادق التي يقيمون بها بمصر حتى عودتهم بصورة آمنة إلى بلادهم، كما قامت الوزارة بتوجيه الفنادق باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير كل سبل الراحة لضيوفنا من السائحين من مختلف دول العالم.

كما أعلنت الوزارة عن  الخط الساخن للوزارة (19654) الذى خصصتة مع عودة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في يوليو الماضي لاستقبال كافة المكالمات الخاصة بالرد على استفسارات جميع السائحين على مدار 24 ساعة، وذلك بعدة لغات من بينها الإنجليزية والروسية والأوكرانية.

وقد أصدرت غرفة  المنشآت الفندقية منشورا إلى كافة الفنادق بأن تقوم  بمخاطبة منظمى الرحلات الأوكرانية الجالية للافواج السياحية الأوكرانية بشأن سداد النفقات المالية المستحقة على السائحين والتوصل معهم إلى اتفاق لتغطية نفقات الإقامة لهؤلاء السائحين فى ضوء الاتفاق المبرم بين الفنادق ومنظمى الرحلات الأوكرانية.

 

مصر أوكرانيا البحر الاحمر المنشآت الفندقية حركة الطيران روسيا وأوكرانيا

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وائل لطفي

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