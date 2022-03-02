بايدن يعلن إغلاق أجواء الولايات المتحدة أمام الطائرات الروسية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تغلق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرنيا.

وقال بايدن في خطاب الرسالة السنوية للكونغرس الذي ألقاه صباح اليوم "أعلن الليلة أننا سننضم إلى حلفائنا في إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية، ما يزيد من عزلة روسيا ويضيف ضغطا إضافيا على اقتصادها".

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا وتصعيد الدعم العسكري لسلطات كييف.

و في وقت سابق اليوم ، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن رصد 300 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا.

وقالت ساكى خلال مؤتمر صحفى لها "، “نعمل مع حلفائنا لتزويد أوكرانيا بالأسلحة”، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوزعربية، مؤكدة أن تهديد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالسلاح النووي يجب تفاديه.

وشددت ساكى على أن أي استخدام للسلاح النووي ستكون آثاره مدمرة، مشيرة إلى أن العالم سيتوحد ضد التصعيد الروسي.

وعلي صعيد آخر ، قال المتحدث بإسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربى، إن الأوكرانيين شكلوا مقاومة فاعلة والروس بدأوا يشعرون بها.

وأضاف كيربى خلال مؤتمر صحفى له : "أرسلنا قوات إضافية إلى شرق أوروبا استعدادًا لأي طارئ"، وفقا لما أوردته فضائية “سكاى نيوز”عربية.

وأكد كيربى، أن إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن تحريك رؤوس نووية غير مفيد وملتزمون باستخدام قدرات الردع.

ومن جانبها، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، دول المنطقة لتسهيل عبور اللاجئين من أوكرانيا عبر الحدود.