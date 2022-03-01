الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة حالتي تعدٍ على أملاك الدولة في حلوان (صور)

ازالة تعديات بمحافظة
ازالة تعديات بمحافظة القاهرة

واصلت أجهزة محافظة القاهرة حملاتها لمواجهة التعديات على أملاك الدولة بإشراف المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

 

IMG-20220301-WA0030

فقد وجه حي حلوان، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة بقيادة الدكتور أحمد القزاز رئيس الحي وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتنفيذ إزالة أسوار مقامة بالطوب الابيض بمنطقة  شارع أبو بكر الصديق -أرض الملاءة بعرب الوالدة في حلوان، طبقا لمنظومة المتغيرات المكانية التي تم رصدها حيث تمت الازالة حتي سطح الارض وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية وعمل المحاضر الخاصة بهذا الشأن .

IMG-20220301-WA0028

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي المعصرة بالتنسيق مع القوات الشرطية وبحضور الدكتور ياسر الجندي رئيس حي المعصرة بحملة إزالة ضمن الموجة ١٩ لازالة التعديات واسترداد املاك الدوله  بمنطقة أرض العمده و عزبة الهجانة و خلف مجمع المدارس حيث اسفرت الحملة عن  استرداد حوالى 3 آلاف متر مربع من الاراضي أملاك الدولة.

IMG-20220301-WA0029

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أن هناك تنسيق كامل مع الجهات المعنية لتنفيذ عمليات الإزالة الفورية لحالات التعدي على أملاك الدولة والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية. 

IMG-20220301-WA0025
التعديات على أملاك الدولة إزالة التعديات محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

«متنخدعوش فى الطقس».. الأرصاد تحذر المواطنين من اضطرابات الحرارة

محمد الباز يكشف حقيقة انتقاد الرئيس السيسي لفيلم الإرهاب والكباب

خبراء: مصر أثبتت قدرة فائقة على التحوّل للاقتصاد الأخضر فى فترة وجيزة

الأهلى ينتزع صدارة الدورى من بيراميدز بالفوز على فاركو

«الشرقية للدخان» تكشف سبب رفع أسعار السجائر

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس