إزالة حالتي تعدٍ على أملاك الدولة في حلوان (صور)

واصلت أجهزة محافظة القاهرة حملاتها لمواجهة التعديات على أملاك الدولة بإشراف المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

فقد وجه حي حلوان، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة بقيادة الدكتور أحمد القزاز رئيس الحي وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتنفيذ إزالة أسوار مقامة بالطوب الابيض بمنطقة شارع أبو بكر الصديق -أرض الملاءة بعرب الوالدة في حلوان، طبقا لمنظومة المتغيرات المكانية التي تم رصدها حيث تمت الازالة حتي سطح الارض وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية وعمل المحاضر الخاصة بهذا الشأن .

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي المعصرة بالتنسيق مع القوات الشرطية وبحضور الدكتور ياسر الجندي رئيس حي المعصرة بحملة إزالة ضمن الموجة ١٩ لازالة التعديات واسترداد املاك الدوله بمنطقة أرض العمده و عزبة الهجانة و خلف مجمع المدارس حيث اسفرت الحملة عن استرداد حوالى 3 آلاف متر مربع من الاراضي أملاك الدولة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أن هناك تنسيق كامل مع الجهات المعنية لتنفيذ عمليات الإزالة الفورية لحالات التعدي على أملاك الدولة والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.