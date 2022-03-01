«طلاق تاني مرة».. «منة عرفة ومحمود المهدي» قصة ارتباط أثار الأزمات 

رغم صغر عمرها إلا أن الأزمات والمشاحنات لاحقتها على مدار الفترات الماضية ما بين أزمتها مع محمد نجاتي، والفنانة إلهام شاهين، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف ذكي، إلا أن العامل المشترك في معظم الأزمات كان زوجها محمود مهدي، قبل أن يعلن الأخير انفصاله عن زوجته للمرة الثانية من واقعة الطلاق الأولى التي لم يمضي عليها سوى أشهر قليلة.

«الدستور» ترصد في السطور التالية أهم الأزمات التي مرت بها الفنانة منة عرفة مؤخرًا..

شكوى محمد نجاتي

قدم الفنان محمد نجاتي شكوي ضد منه عرفة في نوفمبر الماضي وذلك بعد هجوم محمود المهدي طليق الفنانة منه عرفة عليه بسبب بعض المشاهد التي جمعت بين زوجته ومحمد نجاتي في مسلسل الفيلا 101.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا بتسبب تلك المشاهد في الإنفصال الأول بين منة عرفة وزوجها.

الأمر الذي أثار حفيظة الفنان محمد نجاتي وتقدم بشكوي ضد منة عرفة في نقابة المهن التمثيلية.

هجوم الفنانة إلهام شاهين

كما تعرضت منه عرفة لهجوم كبير هي وطليقها محمود المهدي من الفنانة إلهام شاهين بعد أن عقبت على رفض منة عرفة للمشاهد الساخنة والجريئة في الأعمال الفنية والدرامية، مما جعلها عرضه للنقد من العديد من الفنانين.

قبل أن يتدخل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ويرد على طليق منه عرفة محمود المهدي قائلًا: "لن نترك أحد يهين فنان والنيل من سمعة الناس واحد نكرة كاتب على نفسه فنان بيشتم فنانة كبيرة وبقوله أنت منتحل صفة فنان، مفيش فنان قليل الأدب.. بقينا مادة ثرية لكل من يبحث عن الشهرة".

ليرد محمود المهدي على دكتور زكي اشرف نقيب المهن التمثيلية، قائلًا: معلش والله أنا نكرة بس راجل الحمدلله وعندي وش واحد مش فنان وطبال هي الأصوات دي فين لما الفنان محمد صبحي اتشتم عيني عينك".

أزمة البكيني والسيجار

فيما أن منّة عرفة أشعلت السوشيال ميديا بالبكيني والسيجار، في فترة سابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهوره بصورة جريئة بملابس البحر، وهي ترتدي مايوه بيكيني، في يدها سيجار، مما دفع الجميع للهجوم عليها.

أزمة الطلاق الثانية

حيث كتب المهدي علي استوري أنستجرام بعض الكلمات قائلا: "تم الانفصال والحمد لله على كل شىء وربنا يوفقها ويوفقنى"، وبعدها لحقها باستورى أخرى يعبر فيها عن مدي حزنه قائلا: "ربنا اللى بيرزق العبد عمرها ما كانت فى يد حد وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدى بس ربنا معايا الحمد لله".