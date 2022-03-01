أمريكا تطالب بطرد موظف روسى فى الأمم المتحدة بتهمة التجسس لصالح موسكو

ذكر دبلوماسي أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن طالبت الأمم المتحدة بطرد موظف تتّهمه بأنه "عميل للاستخبارات الروسية".

وقال متحدث باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن واشنطن "باشرت إجراءات المطالبة بترحيل عميل استخبارات روسي يعمل لدى الأمم المتحدة استغل الامتيازات الممنوحة له على صعيد الإقامة في الولايات المتحدة"، بعد أيام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تسلّم الطلب الأمريكي، لكنّه رفض الإدلاء بأي تعليق إضافي، رافضًا كذلك تحديد جنس الشخص المطلوب ترحيله أو ما إذا عمل في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مانهاتن.

وقال المتحدث "حرصًا على خصوصية الفرد المعني وحساسية المسألة، لن أدلي بأي تعليق إضافي"، مكتفيًا بالإشارة إلى أن هذا الشخص هو "موظف في أمانة" الأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد قرّرت أمس الإثنين، طرد 12 دبلوماسيًا روسيا أعضاء في بعثة بلادهم لدى الأمم المتحدة متّهمة إياهم بالتجسس، على أن يغادروا البلاد بحلول السابع من مارس.

وندّد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف ليل الإثنين الثلاثاء في بيان نشره على فيسبوك بـ"نهج عدائي" أمريكي ضد روسيا، مبديًا "خيبة أمل كبيرة" إزاء ممارسات الإدارة الأمريكية و"رفضًا مطلقًا" لها.