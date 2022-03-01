الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تطالب بطرد موظف روسى فى الأمم المتحدة بتهمة التجسس لصالح موسكو

بايدن
بايدن

ذكر دبلوماسي أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن طالبت الأمم المتحدة بطرد موظف تتّهمه بأنه "عميل للاستخبارات الروسية".

 

وقال متحدث باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن واشنطن "باشرت إجراءات المطالبة بترحيل عميل استخبارات روسي يعمل لدى الأمم المتحدة استغل الامتيازات الممنوحة له على صعيد الإقامة في الولايات المتحدة"، بعد أيام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تسلّم الطلب الأمريكي، لكنّه رفض الإدلاء بأي تعليق إضافي، رافضًا كذلك تحديد جنس الشخص المطلوب ترحيله أو ما إذا عمل في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مانهاتن.

 

وقال المتحدث "حرصًا على خصوصية الفرد المعني وحساسية المسألة، لن أدلي بأي تعليق إضافي"، مكتفيًا بالإشارة إلى أن هذا الشخص هو "موظف في أمانة" الأمم المتحدة.

 

وكانت الولايات المتحدة قد قرّرت أمس الإثنين، طرد 12 دبلوماسيًا روسيا أعضاء في بعثة بلادهم لدى الأمم المتحدة متّهمة إياهم بالتجسس، على أن يغادروا البلاد بحلول السابع من مارس.

 

وندّد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف ليل الإثنين الثلاثاء في بيان نشره على فيسبوك بـ"نهج عدائي" أمريكي ضد روسيا، مبديًا "خيبة أمل كبيرة" إزاء ممارسات الإدارة الأمريكية و"رفضًا مطلقًا" لها.

 

الولايات المتحدة طرد دبلوماسي روسي الامم المتحدة تجسس روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

إقلاع رحلة الطلاب العائدين من أوكرانيا وعلى متنها 181 راكبا (صور)

الطلاب العائدون من أوكرانيا: «أخيرًا نحن فى مصر أم الدنيا»

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

إجازات شهر رمضان 1443 والعطلات الرسمية 2022 كاملة

شاهد في «رشوة وزارة الصحة»: «ذهبت لتنفيذ قرار غلق مستشفى وفوجئت باتصال الأشهب»

وزير الاتصالات يناقش مع شركة «بهارتى إيرتيل» التعاون فى مجال الكابلات البحرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس