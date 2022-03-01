3 طرق بسيطة لجعل غرفة نومك مكانًا هادئًا للاسترخاء والراحة

غرفتك هي المكان الذي تسترخي فيه وتسترخي وتهرب من متاع العالم لذلك تريد أن يعكس الديكور ذلك.

يمكن أن تساهم الألوان التي تختارها، وكمية الفوضى، وحتى الطريقة التي ترتب بها أثاثك في الشعور بالهدوء في غرفتك، لكن إجراء هذه التغييرات قد يكون صعبًا إذا كنت لا تعرف من أين تبدأ.

أنت لست بحاجة حقًا إلى إنفاق آلاف الجنيهات للبدء، اتبع فقط بعض تلك النصائح:

اخلق الهدوء مع الألوان

يقترح خبير النوم ريان ثاكر تبديل لوحة الألوان إذا كان ديكور غرفتك لا يسمح لك بالاسترخاء.

ويقول: "ضع في اعتبارك الألوان الأكثر برودة مثل الأزرق الفاتح أو الأخضر، مضيفًا أن هذه الألوان معروفة بأنها تخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، مما يجعل النوم أسهل.

ومع ذلك فإن الكثير من الألوان الزاهية والمكثفة يمكن أن تحفز الدماغ بشكل مفرط، لذا احرص على عدم المبالغة في هذا الجدار اللامع إذا كنت تريد وجودًا هادئًا في غرفتك.



النباتات تجلب السلام

النباتات الداخلية لها العديد من الفوائد الصحية، فهي معروفة جيدًا بتحسين جودة الهواء في غرفة نومك.

يمكنها أيضًا تقليل مستويات التوتر وإضفاء الشعور بالهدوء والسلام لمساعدتك في الحصول على نوم أفضل ليلاً، تشمل النباتات الداخلية المفضلة الألو فيرا ونباتات العنكبوت وزنابق السلام.

اجعلها خفيفة ومريحة، ولكن مظلمة في الليل

إذا كنت تريد أن تشعر بالهدوء بعد يوم طويل متعب، فتجنب الأضواء البيضاء الساطعة الاصطناعية التي يمكن أن تجعل غرفتك تبدو وكأنها غرفة انتظار معقمة.

يمكن للأضواء البيضاء أن تحفز الدماغ بشكل مفرط وتجعل من الصعب الوصول إلى حالة الهدوء والاسترخاء.

لمعالجة هذا الأمر ، استخدم مصابيح إضاءة أكثر دفئًا يمكن للمصباح ذي الظل الخفيف أن يسهل أيضًا النوم.

فكر في وقت تشغيل الأضواء، على سبيل المثال احتفظ بمصباح السرير الخاص بك فقط أثناء الليل.