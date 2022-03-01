البنك الدولى: 118 بلدًا تمنح 14 أسبوعًا إجازة مدفوعة الأجر للأمهات

قالت كارمن راينهارت النائب الأول للرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، إنه لا تستطيع النساء تحقيق المساواة في مكان العمل، دون تحقيق المساواة مع الرجال في المنزل، لافتة أن هذا يعني تحقيق تكافؤ الفرص، وضمان ألا يؤدي إنجاب الأطفال إلى حرمان النساء من المشاركة الكاملة في الاقتصاد، وتحقيق آمالهن وطموحاتهن.

واضافت راينهارت، أن هناك 118 بلدًا يمنح إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها 14 أسبوعاً للأمهات، ويفرض 114 بلدا، إجازة مدفوعة الأجر للآباء، ولكن بمتوسط مدة أسبوع واحد فقط.

وفي العام الماضي، أطالت منطقة هونج كونج الإدارية (الصين) مدة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر التي كانت في السابق 10 أسابيع لتصبح، كما هو موصى به، 14 أسبوعاً، واستحدثت أرمينيا وسويسرا وأوكرانيا إجازة أبوة مدفوعة الأجر.

وسنَّت كولومبيا وجورجيا واليونان وإسبانيا إجازة أبوة مدفوعة الأجر تتيح للوالدين كليهما شكلا من اشكال الإجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفل بعد ولادته، وتساعد القوانين التي تتيح إجازة مدفوعة الأجر للآباء على الحد من التمييز في المعاملة في مكان العمل، وتحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

واستحدث تقرير المرأة وأنشطة الاعمال والقانون 2022 بحوثاً تجريبية في مجالين جديدين: وهما البيئة القانونية لخدمات رعاية الطفل، وتنفيذ القوانين، ويستثمر عدد متزايد من الدول في رعاية الطفل من أجل تعزيز مهارات الأطفال، والاعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة للنساء اللواتي يؤدين في الغالب واجبات أكثر لتقديم الرعاية، وأجرى البحث التجريبي تحليلا للقوانين في 95 دولة وخلص إلى أن معظم الدول مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول أوروبا وآسيا الوسطى تُنظِّم الخدمات العامة لرعاية الطفل، أمَّا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا فإن الأنظمة تفرض على القطاع الخاص أو أرباب العمل تقديم خدمات رعاية أطفال الآباء العاملين.

ولجعل خدمات الطفل أقل تكلفةً وأوسع انتشارا، تقدم بعض البلدان دعماً ماليا للآباء أو مقدمي خدمات الرعاية، وتناولت الأبحاث أيضاً تنظيم جوانب الجودة مثل نسب المعلمين إلى الأطفال، وأقصى حجم للمجموعات، ومتطلبات تدريب المعلمين، وكذلك التراخيص، وأعمال التفتيش، ومتطلبات الإبلاغ لمقدمي الخدمات. يجب الحصول على المزيد من الاثباتات والأدلة حول ما يشكل جودة عالية، وما هي جوانب تلك الجودة التي قد تحدِّد إقبال الأبوين على خدمات رعاية الطفل.

ويستكشف هذا العدد من تقرير المرأة وأنشطة الاعمال والقانون أيضاً أداء المؤشرات في التطبيق العملي في 25 دولة. ويكشف تحليل لخطط تنفيذ القوانين عن فجوة كبيرة بين التشريعات والقوانين المدونة، والتطبيق الفعلي لها، فالقوانين وحدها لا تكفي لتحسين أوضاع المساواة بين الجنسين، بل تشمل العوامل المؤثرة تنفيذ القوانين وإنفاذها، وكذلك الأعراف الاجتماعية والثقافية والدينية.