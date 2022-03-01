الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بطعن صديقه والقاء جثته في ترعة الشيتي بطنطا

جثة
جثة

نجحت أجهزة الأمن بالغربية اليوم الثلاثاء، في القبض على قاتل صديقه بسلاح أبيض بمنطقة ترعة الشيتي بطنطا، على إثر نشوب مشادة بينهما بسبب خلافات سابقة.

البداية كانت بتلقي اللواء هاني عويس مدير امن الغربية اخطارا بالواقعة من إدارة شرطة النجدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية برئاسة المقدم يوسف الجندي رئيس مباحث القسم والنقيب محمد العسال معاون المباحث لمكان الحادث وتبين مصرع الشاب اسلام عبدالعزيز إثر قيام صديقة بطعنه بسلاح ابيض مطواه بعد مشاده وخلافات بينهم.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة. 

وبتكثيف التحريات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة نجحت قوات الأمن في القبض على المتهم 

محافظة الغربية النجدة اجهزة الجن يوم الثلاث يوم الثلاثاء الإجراءات القانونية البحث الجنائي الأم القبض على مستشفى طنطا الجامعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

إجازات شهر رمضان 1443 والعطلات الرسمية 2022 كاملة

بدء مؤتمر الإعلان عن الدراسات السريرية للقاح المصرى لكورونا «إيجى فاكس»

شاهد في «رشوة وزارة الصحة»: «ذهبت لتنفيذ قرار غلق مستشفى وفوجئت باتصال الأشهب»

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

«البنتاجون»: 80% من قوات روسيا دخلت أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

صور

معرض زهور الربيع في حديقة الأورمان

مؤتمر «Watch It» لإعلان خطة التطوير

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس