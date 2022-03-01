القبض على المتهم بطعن صديقه والقاء جثته في ترعة الشيتي بطنطا

نجحت أجهزة الأمن بالغربية اليوم الثلاثاء، في القبض على قاتل صديقه بسلاح أبيض بمنطقة ترعة الشيتي بطنطا، على إثر نشوب مشادة بينهما بسبب خلافات سابقة.

البداية كانت بتلقي اللواء هاني عويس مدير امن الغربية اخطارا بالواقعة من إدارة شرطة النجدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية برئاسة المقدم يوسف الجندي رئيس مباحث القسم والنقيب محمد العسال معاون المباحث لمكان الحادث وتبين مصرع الشاب اسلام عبدالعزيز إثر قيام صديقة بطعنه بسلاح ابيض مطواه بعد مشاده وخلافات بينهم.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

وبتكثيف التحريات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة نجحت قوات الأمن في القبض على المتهم