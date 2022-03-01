بعد الإعلان عن بدء الدراسات السريرية.. كل ما تريد معرفته عن اللقاح المصري «إيجي فاكس»

أعلنت وزارة الصحة والسكان خلال مؤتمر صحفي الآن البدء في الإعلان عن الدراسات السريرية للقاح المصري لفيروس كورونا المُستجد إيجي فاكس.

وفي هذا السياق ترصد “الدستور” جميع المعلومات عن هذا اللقاح.

- قالت ايفا فارما الشركة المنتجة أنه تم الحصول علي إنتاج اللقاح المصري.

- الخط الذي يصنع اللقاح اخذ الموافقات من جميع الهيئات الرقابية وسوف يصدر لعدد كبير من الدول ويتم الان بناء مجمع لقاحات كامل

- مركز البحوث الزراعية أعلن عن البدء في الخطوات الأساسية لإنتاج هذا اللقاح.



- تم عمل التجارب السريرية علي الجرذ الأبيض و الفئران البيضاء والقرد المكاكي .

- هناك فريقين بحثيين يعملان على إنتاج اللقاح المصري، وقد انتهى كلاهما من الأبحاث الإكلينكية على الحيوانات بنجاح.

-بدأ الفريق الأول بالفعل التجارب على الإنسان بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية، فيما ينتظر الفريق الثاني الموافقة على بدء التجارب

- إنتاج اللقاحات يمر بعدة مراحل، منها الدراسات النظرية واختبارات الثبات، ثم تجارب "ما قبل السريرية" على حيوانات، ثم تجارب سريرية على مرحلتين، الأولى تتضمن عدد محدود من البشر، والثانية توسيع نطاق التجارب، ثم يتم تقييم نتائج كل الدراسات لمنح اللقاح ترخيص الاستخدام من الجهات المحلية والدولية المختصة.

-تعمل وزارة الصحة على إجراء اختبارات تحليل المواد الخام للقاح الجديد في معامل هيئة الدواء المصرية، ثم مراحل التعبئة والاعتماد، وإجراء دراسات الثبات، كما تخضع الجرعات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها فور الانتهاء من التصنيع.