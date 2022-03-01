الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 25 عاطلاً بحوزتهم كمية من المخدرات بالقليوبية

المخدرات
المخدرات

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية 25 عاطلاً خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المخدرات مختلفة الأنواع بينها الحشيش والهيروين والشّادو البودر والأقراص المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأثمرت جهود الحملة عن ضبط 25 عاطلاً قها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر وبحوزتهم 7 أسلحة نارية فرد خرطوش و875 جرام من مخدر الحشيش و440 جرامًا من مخدر البودر و600 جرام من مخدر الهيروين و150 من مخدر البانجو و64 قرصًا مخدرًا.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

الأجهزة الأمنية القليوبية 25 عاطلا حملة أمنية المواد المخدرة الحشيش الهيروين

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

شاهد في «رشوة وزارة الصحة»: «ذهبت لتنفيذ قرار غلق مستشفى وفوجئت باتصال الأشهب»

إجازات شهر رمضان 1443 والعطلات الرسمية 2022 كاملة

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

الجامعة العربية ترحب بقرار مجلس الأمن تصنيف الحوثى جماعة إرهابية

علي جمعة: من ينكرون وجود قبر السيدة زينب فى مصر هم خصوم أهل البيت

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إقلاع طائرة إلى بوخاريست لإعادة الطلبة المصريين في رومانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلى: الاتفاق النووى مع إيران غير ملزم لنا

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟