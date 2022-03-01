ضبط 25 عاطلاً بحوزتهم كمية من المخدرات بالقليوبية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية 25 عاطلاً خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المخدرات مختلفة الأنواع بينها الحشيش والهيروين والشّادو البودر والأقراص المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأثمرت جهود الحملة عن ضبط 25 عاطلاً قها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر وبحوزتهم 7 أسلحة نارية فرد خرطوش و875 جرام من مخدر الحشيش و440 جرامًا من مخدر البودر و600 جرام من مخدر الهيروين و150 من مخدر البانجو و64 قرصًا مخدرًا.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.