الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق متهمين فى قتل فتاة مول كفر الدوار للمفتى

اعدام
اعدام

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الثلاثاء، إحالة أوراق المتهمين الأول والثالث في مقتل فتاة بمول كفر الدوار للمفتي، لإبداء الرأي والنطق بالحكم جلسة 6/4/2022. 

كانت نيابة كفر الدوار قد أنهت تحقيقاتها في هذه القضية التي أثارت الرأي العام مؤخرا واستمعت لأقوال المتهمين وهم صديقة المجني عليها واثنين من أقارب المتهمة الأولى الذين اعترفوا بتفاصيل جريمتهم الشنعاء وأنهم قاموا بالاستيلاء على مبلغ مالي والحلي الخاصة بالمجني عليها وهى عبارة عن خاتم وسلسلة ذهبية.

أضافوا أنهم وضعوا مادة مخدرة للمجنى عليها داخل كوب عصير، إلا أنها لم تتناوله فقاموا بخنقها بالطرحة التي كانت ترتديها ثم قاموا بضربها بقوة على رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم لاذوا بالفرار.

سادت حالة من الهلع والذعر بين أهالي مدينة كفر الدوار بعد العثور على سكرتيرة أحد الأطباء جثة هامدة وتم نقل جثة المجني عليها إلى غرفة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وجه اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث عالي المستوى لكشف غموض وملابسات الحادث، وتم تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة والاستماع لشهادة الشهود وإجراء التحريات المكثفة للوصول إلى الجناة.

محكمة جنايات الإسكندرية إحالة المتهمين الأول والثالث فتاة مول كفر الدوار المفتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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