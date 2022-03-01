الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا ثيؤدوروس الثاني يوجه رسالة دعم للشعب الأوكراني

بابا الروم الارثوذكس
بابا الروم الارثوذكس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، أطلق رسالة دعم للشعب الأوكراني.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن البابا ثيؤدوروس قال في نص رسالته: 

"ببالغ الحزن نشاهد ما يحدث في أوكرانيا في عام 2022، والذي يعيد الحياة إلى الذكريات المروعة لما بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد الحداد على العديد من ضحايا فيروس كورونا، نرى الآن أمامنا ضحايا جددًا. الحرب بجنون العظيمة في أوكرانيا.
بينما نستعد لدخول الصوم الكبير ، فترة توبة وتأمل ، نرى جوارنا ينزف. أتعس شيء هو أن كل هذا يحدث بين دولتين شقيقتين متماثلتين.
لقد تذوقنا مؤخرًا هجومًا كنسيًا مماثلًا في إفريقيا المنكوبة، وهي قارة تخضع بلا شك للولاية الروحية للبطريركية القديمة للإسكندرية وكل إفريقيا، التي تناضل منذ ألفي عام ليكرز بإنجيل ربنا يسوع المسيح.
نصلي أن يسود هذا المنطق وأن يتوقف إراقة الدماء من أجل خير البشرية فوراً، لأنه كما يقول القديس الروسي سوفرونيوس إسكس الحديث: "أكبر خطيئة هي الحرب".
عيون الأطفال الأبرياء الخائفة تطلب منا المساعدة. نحن تعاطف مع الضحايا الأبرياء للحرب الظالمة، نحزن على أولئك الذين فقدوا أحبائهم، نحن نسير على خطى اللاجئين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم. ونواصل الصلاة من أجل سلام كل العالم وحفظ كنائس الله المقدسة. 
ليحل سلام الله الإلهي على العالم أجمع".

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