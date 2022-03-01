محافظ الشرقية يُشدد على سرعة الانتهاء من تقنين أراضي أملاك الدولة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الإنتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.

أكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

وفى هذا الإطار استعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام ما تم تحريره بنهاية شهر فبراير الجاري حيث تم تحرير (9300) عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (2296) عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألف و373 طلب منها عدد 14 ألف و 439 طلب صالح للتقنين و(2934) طلب غير صالح للتقنين مشيرًا إلى أن إستكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير في خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.

وأوضح مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

شدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومي وفقاً للقانون (241) لسنة 2020 م لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.