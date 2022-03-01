مسلسلات رمضان 2022.. دنيا ماهر تكشف عن شكلها الجديد بمسلسل «في بيتنا روبوت 2»

شاركت الفنانة دنيا ماهر، جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، الصورة الأولى لها من كواليس الجزء الثاني من مسلسل "في بيتنا روبوت".

وظهرت الفنانة دنيا "بلوك" جديد مختلف تمامًا عن ظهورها المعتاد مما آثار إعجاب متابعيها، حيث استعانت بعدسات ملونة، وشعر مستعار مما تسبب في تغيير مظهرها.

وكشفت دنيا عن الصورة بعد التعاقد علي مشاركتها في بطولة الجزء الثانى من مسلسل "في بيتنا روبوت" الذي يتم تصويره حاليًا للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث تقدم شخصية جديدة على الأحداث لم تكن متواجدة في الجزء الأول من العمل الذى تم عرضه العام الماضى خلال 20 حلقة على قناة CBC.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

مسلسل "في بيتنا روبوت 2" يعرض في 30 حلقة خلال شهر رمضان المقبل وهو تأليف أحمد محي ومحمد المحمدي، وإخراج هشام جمال وبطولة هشام جمال، ليلي زاهر، عمرو وهبة، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، دنيا سيف أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف.

يحكي المسلسل قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.

ويعرض للفنانة دنيا ماهر حالياً في السينمات فيلم "حامل اللقب" بطولة هشام ماجد، دينا الشربينى، محمد سلام، أحمد فتحى، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت ومحمد كيلانى، والفيلم تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى، ويقدم هشام ماجد ضمن أحداث الفيلم شخصية "لاعب كرة قدم"، كما تقدم الفنانة دينا الشربينى شخصية زوجته وتعمل دكتورة.