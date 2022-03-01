الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

24 مارس.. عمومية «التوفيق للتأجير التمويلي» تُناقش توزيع الأرباح عن 2021

شركة التوفيق للتأجير
شركة التوفيق للتأجير التمويلي

قالت شركة التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس، إن الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 24 مارس 2022 ستنظر في توزيع الأرباح عن 2021.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أن الجمعية ستناقش المصادقة على تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة.

وتنظر الجمعية في اعتماد التعديلات التي طرأت على عضوية مجلس إدارة الشركة.

واقتراح مجلس إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلي، توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 100% من الأرباح القابلة للتوزيع، بعد التوزيعات الأخرى المقررة في صورة كوبون نقدي بقيمة 93 قرشاً للسهم الواحد.

وحققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي (ATLC)، خلال عام 2021 صافي ربح بلغ 134.06 مليون جنيه، مقابل 74.14 مليون جنيه خلال 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وحققت الشركة إيرادات خلال 2021 بقيمة 611.46 مليون جنيه، مقارنة بـ514.47 مليون جنيه خلال العام المنصرم له.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت أرباحاً خلال 2021 بقيمة 134 مليون جنيه مقابل 74.06 مليون جنيه خلال 2020.
اقتراح مجلس إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلي، توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 100% من الأرباح القابلة للتوزيع بعد التوزيعات الأخرى المقررة في صورة كوبون نقدي بقيمة 93 قرشاً للسهم الواحد.

مصر مستوى أرباح المالية تمويل جنيه المجلس صورة بعد بيان مشروع مليون حسابات شركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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