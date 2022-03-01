8 مرشحين على منصب نقيب محامي شمال الجيزة

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة حسين الجمال، أمين عام النقابة، عن الكشوف النهائية للمرشحين على منصب نقيب المحامين بنقابة شمال الجيزة الفرعية.

وطبقا للكشف المرفق فإن المرشحين على منصب نقيب شمال الجيزة هم: السيد جابر مكي، وخالد عبدالله الأبنوبي، رجب حسان، رمضان عيد كشك، صبحي القلعاوي، ممدوح محمد الماحي، هاني أمين، وليد عبدالحميد.

وتجرى انتخابات نقابة شمال الجيزة على منصب النقيب في 10 مايو المقبل، كما يتم إجراء انتخابات الإعادة 17 من نفس الشهر.

فيما دعا نقيب المحامين رجائي عطية، لجنة تقدير وتحديد الزيادة الممكنة في المعاشات للإنعقاد الساعة الحادية عشرة والنصف صباح غدا الأربعاء 2/3/2022 بالنقابة العامة.

ونصت الدعوة على الآتي: إيماء إلى قرار تشكيل لجنة تقدير وتحديد الزيادة الممكنة فى المعاشات، والصادر بتاريخ 24/1/2022، تدعى اللجنة للإنعقاد الساعة الحادية عشرة والنصف صباح الأربعاء 2/3/2022 بالنقابة العامة.

وكان عطية، أكد في كلمته خلال حفل ختام الدورة الثالثة لمعهد محاماة بني سويف، الذي عقد بقاعة المؤتمرات بالمحافظة: نريد زيادة المعاشات وأن نرفع مستوى الخدمة العلاجية، وأن نتسع بإنشاء الأندية وعودة المكتبات القانونية، وأن ننهض بالتدريب لشباب المحامين، وتطوير غرف المحامين وكل ذلك يحتاج لميزانية، وكانت في السابق تبدد هذه الميزانية في ولائم ومؤتمرات، واحتفالات، بعيدة كل البعد عن أهداف المحاماة، مثل يوم الكرامة الذي صرف عليه مليون و200 ألف جنيه من أموال اليتامى والأرامل، ومؤتمر الغردقة في 2019 الذي أُنفق فيه 16 مليوناً و800 ألف جنيه.

واستكمل قائلا: أخذت على عاتقي تقليص الإنفاقات التي تهدر بغير حق، وأكرسها للأهداف الحقيقية لخدمة المحامين، فمؤتمر يوم المحاماة الذي عقد منذ شهرين وحضره وزير العدل ومساعديه، ونقباء المحامين العرب، وكافة نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، لم يكلف النقابة العامة مليما واحدا، ويجب أن نكون شركاء في هذا ومن رآني أخطأت فليقومني.

