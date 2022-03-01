الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

8 مرشحين على منصب نقيب محامي شمال الجيزة

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة حسين الجمال، أمين عام النقابة، عن الكشوف النهائية للمرشحين على منصب نقيب المحامين بنقابة شمال الجيزة الفرعية.

وطبقا للكشف المرفق فإن المرشحين على منصب نقيب شمال الجيزة هم: السيد جابر مكي، وخالد عبدالله الأبنوبي، رجب حسان، رمضان عيد كشك، صبحي القلعاوي، ممدوح محمد الماحي، هاني أمين، وليد عبدالحميد.

وتجرى انتخابات نقابة شمال الجيزة على منصب النقيب في 10 مايو المقبل، كما يتم إجراء انتخابات الإعادة 17 من نفس الشهر.

فيما دعا نقيب المحامين رجائي عطية، لجنة تقدير وتحديد الزيادة الممكنة في المعاشات للإنعقاد الساعة الحادية عشرة والنصف صباح غدا الأربعاء 2/3/2022 بالنقابة العامة.

ونصت الدعوة على الآتي: إيماء إلى قرار تشكيل لجنة تقدير وتحديد الزيادة الممكنة فى المعاشات، والصادر بتاريخ 24/1/2022، تدعى اللجنة للإنعقاد الساعة الحادية عشرة والنصف صباح الأربعاء 2/3/2022 بالنقابة العامة.

وكان عطية، أكد  في كلمته خلال حفل ختام الدورة الثالثة لمعهد محاماة بني سويف، الذي عقد بقاعة المؤتمرات بالمحافظة: نريد زيادة المعاشات وأن نرفع مستوى الخدمة العلاجية، وأن نتسع بإنشاء الأندية وعودة المكتبات القانونية، وأن ننهض بالتدريب لشباب المحامين، وتطوير غرف المحامين وكل ذلك يحتاج لميزانية، وكانت في السابق تبدد هذه الميزانية في ولائم ومؤتمرات، واحتفالات، بعيدة كل البعد عن أهداف المحاماة، مثل يوم الكرامة الذي صرف عليه مليون و200 ألف جنيه من أموال اليتامى والأرامل، ومؤتمر الغردقة في 2019 الذي أُنفق فيه 16 مليوناً و800 ألف جنيه.

واستكمل قائلا: أخذت على عاتقي تقليص الإنفاقات التي تهدر بغير حق، وأكرسها للأهداف الحقيقية لخدمة المحامين، فمؤتمر يوم المحاماة  الذي عقد منذ شهرين وحضره وزير العدل ومساعديه، ونقباء المحامين العرب، وكافة نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، لم يكلف النقابة العامة مليما واحدا، ويجب أن نكون شركاء في هذا ومن رآني أخطأت فليقومني.
 

نقيب المحامين الانتخابات رجائي عطية زيادة المعاش زيادة المعاشات النقابة العامة للمحامين انتخابات الإعادة الكشوف النهائية للمرشحين

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

التطبيق يبدأ اليوم.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

ميدو يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

«التعليم» لطلاب الثانوية: الخميس آخر موعد لتسليم الاستمارة الإلكترونية

رئيس مجلس إدارة «Watch It»: استعنا بخبرات مصرية خالصة في تطوير المنصة

العربي للتنمية: مشروع تنمية الأسرة المصرية منظومة متكاملة للارتقاء بجودة حياة المواطن

أرباح «مصر للأسمنت» تقفز بنسبة 656% خلال 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا