الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء جلسة «فتاة المول».. ومحامي المجني عليها: المتهمون أخطر من «داعش»

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

استمعت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة الدكتور المستشار محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، إلى مرافعات النيابة العامة ودفاع المجني عليها في جلسات محاكمة المتهمين بقتل فتاة المول ب"كفر الدوار"، بعد اتهامهم بالقتل العمد والسرقة، تعقد الجلسة بعضوية كل من المستشارين محمد علي عبد المجيد، وأيمن إبراهيم درويش، وهيثم وجية حماد.

- النيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين


وطالبت النيابة العامة، في مرافعتها بتوقيع أقصى العقوبة علي المتهمين بعد ثبوت نية القتل العمد المبين في أوراق التحقيقات.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المجني عليها، والذين أكدوا أن المتهمين قاموا بقتل المجني عليها عمدا، و وصفوهم  بأنهم أخطر من تنظيم داعش الإرهابي في قتل المجني عليها.
وشهدت قاعة المحكمة حضور أسرة المجنى عليها وسط انهيار شديد للأسرة عند رؤيتهم المتهمة وهى صديقة المجنى عليها، وسط حراسة مشددة من أفراد أمن المحكمة، بينما حرصت مجموعة من جيران وأسرة المجني عليها على حضور الجلسة.

- تفاصيل الواقعة

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد العثور على جثة فتاة مقتولة داخل عيادة طبية بمول كفر الدوار،
توصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها المتهمة "نورهان" واثنين آخرين أحدهما من أقارب المتهمة يدعي "م"، وصديقه "أ"، مقيمين بمركز كفر الدوار بدافع السرقة.

وكشفت التحريات أن صديقة المجني عليها، هي التي رتبت للجريمة وخططت لها، وجلست قبل ارتكابها بربع ساعة مع المجني عليها، التي أحضرت لها كوبًا من العصير، وجلستا تتبادلان الحديث، ثم أرسلت لصديقيها رسالة بأن العيادة خالية فتوجها إليها.
تم القاء القبض علي المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات، التي قررت إحالتهم الي محكمة الجنايات.

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