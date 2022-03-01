الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الذرة بـ6200 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء استقرارا فى الأسواق رغم الارتفاع في بعض الأنواع حيث سجل سعر طن الذرة ”أرجنينى“ 6200 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 6200 جنيه في حين سجل سعر طن الذرة ”أوكرانى“ 5470 جنيها، فيما سجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى”: 895 جنيها.

وبلغ سعر طن أعلاف كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” : 6700 جنيه بينما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 10900 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا محلى 44% : 9600 جنيه، في حين بلغ طن من أعلاف كسب صويا 46% محلى : 9900 جنيه، في حين سجل صويا فول فات “بذرة مستوردة ” : 13200 جنيه، وبلغ سعر طن صويا فول فات ” بذرة محلى ” : 12400 جنيه، في حين بلف صويا هاى فات 43% ” بذرة مستوردة ” : 12800 جنيه، فيما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43 % ” بذرة محلية ” : 11200 جنيه.

وسجل سعر طن كسب عباد +36% “مستورد”: 6600 جنيه، في حين سجل رده بران ” محلى ” : 5100 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين ” مستورد ” : 16000 جنيه، في سجل طن أعلاف جيلوتين ” محلى”: 15500 جنيه، بينما سجل سعر طن النخالة الخشنة : 5400 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد ) في حين سجل سعر حمل تبن القمح الجديد :500 جنيه

وبلغت أسعار أعلاف دواجن بادى 23 % : 9200 جنيه، بينما بلغ سعر طن أعلاف دواجن نامى 21 % : 9150 جنيه، بينما بلغ طن أعلاف دواجن ناهى 19% : ” 9050 جنيها، فيما بلغ سعر طن علف بادى نامى : 8400 جنيه، فيما سجل طن أعلاف دواجن بياض 18% : 7950 جنيها، بينما سجل طن أعلاف بياض 17 % : 7700 جنيه، بينما سجل طن أعلاف بياض 16 % : 7000 جنيه.

أسعار قمح استقرار الاسواق الذرة اليوم الثلاثاء الأعلاف نخالة صويا النخالة الخشنة

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وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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