«ارتفاع الحرارة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 27 ساعة مقبلة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، إنه كطبيعة حال بداية شهر مارس يبدأ في أولى سلسلته الفاشلة لمقاومة الشتاء من خلال الاضطرابات التي تحدث بين التيارات الدافئة والحارة؛ بسبب قرب تعامد الشمس على مدار السرطان وبداية تسخين الصحراء الإفريقية الكبرى وصحراء شبه الجزيرة العربية مع التيارات الباردة؛ بسبب استمرار قدومها من المناطق القطبية وأوربا فتتكون الصراعات بين الكتل الهوائية وتنتصر الكتل الهوائية الباردة بالنهاية في كل موجة حتى تبدأ الأخيرة بالضعف تدريجيًا، وتبدأ الدافئة في السيطرة بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة.

وتستمر الحرارة في ارتفاعاتها التدريجية حتى وصولها إلى ذروتها يوم غد الأربعاء على أغلب أنحاء الجمهورية، وتحتر الأجواء نهارًا على المناطق الشمالية الداخلية بشكل خفيف كما تحتر بشكل محسوس على مناطق الصعيد، وذلك رغم وجود السحب المرتفعة والمتوسطة على أغلب مناطق الجمهورية والتي ستعمل على خفتان لون الشمس، وظهورها بشكل مكسور خلف السحب، وبعض المناطق تكون غائمة أحيانًا ليصل الإحساس الفعلي على سواحل المتوسط إلى حوالي منتصف العشرين ما عدا مطروح تصل إلى مقدمة العشرين وعلى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى إلى حوالي 28 درجة شمال الصعيد على حدود الثلاثين والوسط في مقدمة الثلاثين أما الجنوب فتصل لحدود منتصف الثلاثين لأول مرة منذ بداية الشتاء.

وجاءت درجات الحرارة في البيان كالتالي:

حالة الطقس الثلاثاء 1 مارس 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 11.

الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 22 والصغرى 9.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 22 والصغرى 10.

شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 11.

حالة الطقس الاربعاء 2 مارس 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 27 والصغرى 13.

الوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 26 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 11.

شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 11.

حالة الطقس الخميس 3 مارس 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 11.

الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 20 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 20 والصغرى 10.

شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11.