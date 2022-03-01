قداسة البطريرك برثلماوس يتلقى اتصالا من رئيس اوكرانيا

أجرى الرئيس فولوديمير زيلينسكي، اتصالًا هاتفيًا، برئيس أساقفة القسطنطينية روما الجديدة البطريرك المسكوني برثلماوس الأول، وقد وصف الوضع السائد في بلاده بعد العدوان العسكري الروسي.

وأعرب الرئيس زيلينسكي، عن امتنانه لما أبدته البطريركية المسكونية من دعم تجاه أمته المضطربة، داعيًا إياه إلى تكثيف صلاته من أجل نضال الشعب الأوكراني من أجل حماية حريتهم ووحدة أراضيهم.

وأكد قداسة البطريرك المسكوني للرئيس زيلينسكي تضامن الكنيسة الأم ودعواتها الدائمة من أجل وقف إطلاق النار العدائي ووقف الصراع العسكري على الفور، وهنأ قداسة البطريرك الرئيس على روحه القتالية القوية، وكذلك على الإلهام والدعم الذي يقدمه للشعب الأوكراني بموقفه الشجاع.

أخيرًا، نقل قداسته صلاته من أجل القوة والتحمل حتى يسود السلام بسرعة في أوكرانيا التي تلقى شعبها مثل العديد من شعوب الدول الأيمان الارثوذوكسي والاستقلال الكنسي من كنيسة القسطنطينية.

جدير بالذكر، أنه صُدم قداسة البطريرك المسكوني برثلماوس الأول من اجتياح القوات المسلحة الروسية لأراضي جمهورية أوكرانيا، صباح اليوم.

وقد اتصل صاحب القداسة هاتفيًا بالكلي الغبطة متروبوليت كييف وعموم أوكرانيا السيد أبيفانوس الأول، معربًا عن حزنه العميق لهذا الانتهاك الصارخ لأي فكرة للشرعية الدولية.

وأدن قداسة البطريرك برثلماوس هذا الهجوم غير المبرر من قبل روسيا ضد أوكرانيا، وهي دولة أوروبية مستقلة وذات سيادة، وكذلك انتهاك حقوق الإنسان والعنف الوحشي ضد إخواننا من البشر، وقبل كل شيء ضد المدنيين. إنه يصلي إلى إله المحبة والسلام لتنوير القيادة الروسية، من أجل فهم العواقب المأساوية لقراراته وأفعاله، والتي يمكن أن تكون سببًا لنشوب حرب عالمية، ويدعو قادة جميع الدول والمؤسسات الأوروبية والمنظمات الدولية إلى العمل من أجل تسوية سلمية لهذا الوضع الحرج من خلال الحوار الصادق، وهو السبيل الوحيد لحل أي مشكلة وحل أي نزاع.