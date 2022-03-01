الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 5 أشخاص فى حادث إطلاق نار داخل كنيسة بكاليفورنيا

حادث إطلاق نار
حادث إطلاق نار

كشفت الشرطة الأمريكية تفاصيل مقتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار داخل كنيسة بكاليفورنيا الأمريكية.

وقالت الشرطة الامريكية، إن رجل أطلق النيران على أطفاله الثلاثة، قبل أن ينتحر عبر إطلاق النيران على نفسه.

وأعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 أشخاص، من بينهم المشتبه به في حادث إطلاق نار داخل كنيسة في سكرامنتو بكاليفورنيا.

وقالت الشرطة الأمريكية، إن المشتبه به في حادث إطلاق النار من بين القتلى، بالإضافة إلى أطفاله الثلاثة جمعيهم أقل من 15 عامًا.

وبدأ الحادث قبل الساعة 5:30 مساء يوم الإثنين بتوقيت الولايات المتحدة، عندما تم استدعاء الضباط عقب إطلاق نار داخل كنيسة في سكرامنتو، التي تقع على طريق Wyda في Arden-Arcade.

وأشارت التقارير آنذاك بإطلاق النار على خمسة أشخاص على الأقل.

وأكدت إدارة الإطفاء، مقتل عدة ضحايا بينهم طفل، ولم تؤكد الشرطة بعد العدد الدقيق للضحايا.

كشفت الشرطة الأمريكية تفاصيل مقتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار داخل كنيسة بكاليفورنيا الأمريكية.

وقالت الشرطة الامريكية إن رجل أطلق النيران على أطفاله الثلاثة، قبل أن ينتحر عبر إطلاق النيران على نفسه.

وأعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 أشخاص، من بينهم المشتبه به في حادث إطلاق نار داخل كنيسة في سكرامنتو بكاليفورنيا.

وقالت الشرطة الأمريكية، إن المشتبه به في حادث إطلاق النار من بين القتلى، بالإضافة إلى أطفاله الثلاثة جمعيهم أقل من 15 عامًا.

وبدأ الحادث قبل الساعة 5:30 مساء يوم الإثنين بتوقيت الولايات المتحدة، عندما تم استدعاء الضباط عقب إطلاق نار داخل كنيسة في سكرامنتو، التي تقع على طريق Wyda في Arden-Arcade.

وأشارت التقارير آنذاك بإطلاق النار على خمسة أشخاص على الأقل.

وأكدت إدارة الإطفاء، مقتل عدة ضحايا بينهم طفل، ولم تؤكد الشرطة بعد العدد الدقيق للضحايا.

 

الولايات المتحدة اطفال امريكية النار اطلاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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