الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تحصل على أجهزة استقبال الإنترنت الفضائى

الإنترنت
الإنترنت

قالت أوكرانيا إنها تلقت وحدات لاستقبال إرسال الإنترنت الفضائي من ستارلنك تبرعت بها شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، لكن أحد المتخصصين في أمن الإنترنت حذر من استهداف الروس لتلك الوحدات.
 

ووفقًا لـ موقع  “رويترز” قال ميخايلو فيدوروف نائب رئيس الوزراء الأوكراني على تويتر  "ستارلنك هنا... شكرا إيلون ماسك"، ونشر صورة لشاحنة تبدو كالمركبات العسكرية محملة بأجهزة استقبال الإنترنت الفضائي، وذلك بعد أيام من طلب المساعدة من ماسك.
ورد ماسك مالك شركة سبيس إكس مغردا "على الرحب والسعة".
 

وتبدو وحدات استقبال الإنترنت الفضائي كالأطباق التي تلتقط البث التلفزيوني عبر القمر الصناعي وتوفر خدمة إنترنت سريعة نسبيا عن طريق التوصيل مع عدد كبير من الأقمار الصناعية. لكن جون سكوت ريلتون، أحد كبار الباحثين في مختبر (سيتزن لاب) لمراقبة الانترنت، حذر عبر تويتر من استهداف روسيا لوحدات ستارلنك.
 

وقال في تغريدة "من الجيد التبرع ... بوحدات ستارلنك لكن تذكروا إذا سيطر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على السماء فوق أوكرانيا فسوف تصبح الوحدات هدفا سهلا لضربات جوية.
 

و تابع "تملك روسيا خبرة كبيرة في استهداف الناس من خلال اختراق الاتصالات عبر الأقمار الصناعية."
 

ولم ترد سبيس إكس حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

أمن أوكرانيا على الإنترنت مخاوف وكر راني الأم الامن انترنت

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وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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