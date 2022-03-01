الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 200 إصابة جديدة بكوفيد-19

الصين تسجل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد" كوفيد-19"

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

 أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الثلاثاء أن بر الصين الرئيسي سجل 200 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الاثنين، مقابل 234 في اليوم السابق.
 

وقالت اللجنة إن 75 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 87 في اليوم السابق.
 

وسجلت الصين 144 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 114 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

ولم ترد أنباء عن وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتا عند 4636. وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الاثنين 109526إصابة مؤكدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

 

 

 

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