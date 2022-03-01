الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: المفاوضات الطريق النهائى لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

تشانج جون
تشانج جون

صرح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جون بأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، "الطريق النهائي" لتسوية الأزمة الراهنة.

وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الأهم الآن هو العودة إلى المفاوضات الدبلوماسية والتسوية السياسية، والسعي لخفض التصعيد".

وأكد تشانج جون تأييد الصين "للحوار المباشر والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وهي تعتبر الطريقة النهائية لحل هذه القضية".

وأضاف أنه على المجتمع الدولي تهيئة ظروف مواتية للحوار والتسوية السياسية، وتجنب احتدام التوترات.

وأكد أن "أي خطوات لهذا المجلس يجب أن تلعب دورًا بناء، وألا تؤدي إلى المزيد من التصعيد".

وعلى صعيد آخر، أكّد تشانج جون سفير الصين لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن العالم "لن يكسب شيئًا" من حرب باردة جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا. 

وقال تشانج جون: "انتهت الحرب الباردة منذ زمن طويل، يجب التخلي عن عقلية الحرب الباردة المبنية على مواجهة المحاور بعضها لبعض"، مضيفًا "لا مكسب من بدء حرب باردة جديدة بل سيخسر الجميع".

وتقف روسيا في قفص الاتهام اليوم خلال "جلسة استثنائية طارئة" للجمعية العامة للأمم المتحدة يتحتّم خلالها من الدول الـ193 اتخاذ موقف سواء دعما لسيادة أوكرانيا وديموقراطيتها، أو تأييدًا لروسيا في غزوها لهذا البلد.

ودعت الإثنين الصين التي ترفض إدانة روسيا على هذا التصرف إلى وقف تصعيد النزاع من خلال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانج وين بين، الذي دعا الأطراف المتحاربة إلى "التزام الهدوء وضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد"، حسبما نقلت الوكالة الفرنسية.

وانخرطت الدبلوماسية الصينية منذ بداية النزاع في عملية توازن بين قربها السياسي من موسكو ودفاعها التقليدي عن "سيادة وسلامة أراضي" الدول.

ورفضت بكين الجمعة الموافقة على قرار لمجلس الأمن يدين الغزو الروسي لكنها لم تصوت ضدّه أيضًا، بل لجأت إلى الامتناع عن التصويت.

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