الخارجية الإيرانية: الاتفاق النووى فى متناول اليد إذا حسمت واشنطن أمرها

أعلنت إيران أن الاتفاق حول برنامجها النووي "في متناول اليد" إذا حسمت الولايات المتحدة أمرها حيال التوصل إلى هذا الاتفاق، مشيرة إلى أنها "لن تنتظر إلى الأبد".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تغريدة عبر "تويتر" تعليقا على المحادثات النووية المنعقدة في فيينا إن "الاتفاق في متناول اليد إذا حسمت أمريكا أمرها".

وأضاف خطيب أن "إيران مستعدة ولكنها لن تنتظر للأبد".

وتابع: "لقد انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق المبرم عام 2015). يجب أن نتأكد من أن ذلك لن يحدث مرة أخرى".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 242 حالة وفاة ونحو 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وذكرت الوزارة، اليوم، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد وصل إلى ستة ملايين و942 ألف حالة.



وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 135040 وفاة.



وذكرت أن عدد المتعافين وصل إلى ستة ملايين و489 ألف حالة، وفقًا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).



وكانت إيران واحدة من أكثر دول المنطقة تضررًا من كورونا، إلا أن الأوضاع استقرت منذ منتصف العام الماضي مع التوسع في حملة التطعيم ضد كورونا.



وفي ظل تفشي المتحور أوميكرون عاودت أعداد الإصابات الارتفاع من جديد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، وإيطاليا، و روسيا، و فرنسا، و ألمانيا.