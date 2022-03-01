وزيرة الهجرة: نتواصل يوميا مع الطلاب المصريين فى أوكرانيا

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج أن الوزارة على تواصل دائم ويومي مع الطلاب المصريين في أوكرانيا ولم تسجل أي حالات وفاة لأي طالب أو طالبة من المصريين في أوكرانيا، باستثناء مصري متزوج من أوكرانية وخرج أثناء الحظر، وأصيب بثلاث طلقات وحالته مستقرة بالعناية المركزة ويتم الاطمئنان عليه من أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا بصفة مستمرة.



وقالت ـ في اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسي ، إن المجر فتحت أبوابها ولكن اشترطت جواز سفر ساريا وإقامة سارية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن بولندا ورومانيا وسلوفاكيا ومولدوفا تقدم تسهيلات وبعض الطلاب حجزوا تذاكرعلى حسابهم لكي يتمكنوا من العودة الى أرض الوطن.



وأشارت إلى أن سفارة مصر في بولندا وفرت سكن للطلاب المصريين مع نفقات الإقامة والإعاشة لهم، كاشفة عن وصول أكثر من 1200 طالب وطالبة إلى بولندا و250 من الطلاب إلى رومانيا، معلنة أن الطلاب المصريين الموجودين في غرب أوكرانيا كانوا الأسرع في الوصول إلى حدود دول أوروبا المجاورة.



وشددت السفيرة نبيلة مكرم على ضرورة الالتزام بتعليمات الحظر في أوكرانيا، فيما أهابت بالطلاب المغادرين من دول وسط وشرق أوكرانيا أن يكونوا على دارية بالأمور والإلتزام بالتعليمات، موضحة أن القطارات عادت للعمل في أوكرانيا ولكن هناك زحام شديد، ولابد من اتباع كل التعليمات التي تصدرها السفارة المصرية في أوكرانيا.



وأضافت :"يوميا منذ اندلاع الأزمة ونحن في تواصل عبر جلسات حوارية افتراضية مع الطلبة المصريين المتواجدين في مدن مختلفة كثيرة في أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المدن الغربية هي المنطقة الأسهل في الانتقال اليها إلى الحدود مع بولندا ورومانيا والمجر وسلوفكيا ومولدوفا.



وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أن السفارة المصرية في بولندا وأيضا في بوخارست أرسلتا أرقام الطوراىء لهما إلى أبنائنا الطلاب الدراسين في حال لا قدر الله حصول أية طوارىء على الحدود، وأيضا لقيام هذه السفارات بابلاغ السلطات المعنية في كلا الدولتين بالأسماء والبيانات، علما ان هناك بعض من الطلاب ليس معه أصل جواز السفر أو منتهي الصلاحية فلابد ارسال هذه المعلومات إلى السفارة المصرية حتي تتمكن من إبلاغ سلطات الحدود على تلك الحالات.



وأكملت:" نوجه طلابنا المصريين الاطلاع على ما ينشر بالمواقع الإلكترونية لسفارتنا على سبيل المثال في المجر، والتى فتحت أبوابها ولكنها اشترطت جواز ساري المفعول، وأيضا اقامة سارية في أوكرانيا عليهم أن يكونوا على علم بذلك عند التوجه الى حدود دولة اوروبية معينة حتى لا يتم الإصطدام بتلك الاجراءات من شأنها العطلة والعودة مرة أخرى إلى أوكرانيا".



وفيما يقلق الطلاب على مستقبلهم الدراسي فور العودة من أوكرانيا، قالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج أنها حصلت أول أمس على بيان بأسماء الطلاب وجامعتهم والسنوات الدراسية لهم في أوكرانيا، وما يتعلق بشهادات مزاولة المهنة المطلوبة وارسلت كل هذه البيانات الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي للرد على أسئلة الطلاب لمعرفة موقفهم الدراسي بشأن التسجيل أو الاستمرار في الدارسة في جامعتهم.